Уряд підтримав проєкт нового Митного кодексу та направив його на оцінку ЄС — Finance.ua

Уряд підтримав проєкт нового Митного кодексу та направив його на оцінку ЄС Сьогодні 07:34 — Казна та Політика

Уряд підтримав проєкт нового Митного кодексу України, який направляється на оцінку Єврокомісією та для консультацій з бізнесом.

Про це повідомляє пресслужба Митної служби.

«Головним завданням у митній сфері є завершення розробки нової редакції Митного кодексу України у співпраці з бізнесом та експертами, який відповідатиме положенням Митного кодексу ЄС, та подання його на розгляд Кабінету Міністрів України для подальшого схвалення Верховною Радою», — сказано в повідомленні.

Так, 26 серпня уряд підтримав проєкт нового Митного кодексу України, що розроблений на основі митного законодавства ЄС фахівцями Мінфіну і Держмитслужби за підтримки експертів проектів технічної підтримки ЄС.

Урядовому офісу євроінтеграції доручили направити Європейській Комісії текст проєкту Митного кодексу України для проведення його оцінки.

Для проведення консультацій з громадськістю:

Мінфіну доручили створити робочу групу з представників громадськості (до 15 осіб) для обговорення проєкту нового Митного кодексу;

за результатами оцінки Європейської Комісії Мінфіну спільно з Держмитслужбою, робочою групою та за підтримки експертів проектів технічної підтримки ЄС доопрацювати проєкт Митного кодексу України.

Гармонізація митного законодавства є одним із важливих кроків на шляху до членства України в Європейському Союзі.

Очікуваний результат:

синхронізація митних процедур з процедурами, запровадженими в ЄС, що значно спростить та прискорить торгівлю з країнами-членами ЄС, знижуючи витрати для бізнесу;

компанії можуть оптимізувати свої виробничі та логістичні ланцюги, оскільки їм не потрібно враховувати різні підходи в застосуванні митних процедур.

На сьогодні Україна досягла 91% імплементації митних зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС.

