Уряд підтримав проєкт нового Митного кодексу та направив його на оцінку ЄС — Finance.ua

Уряд підтримав проєкт нового Митного кодексу та направив його на оцінку ЄС
Уряд підтримав проєкт нового Митного кодексу України, який направляється на оцінку Єврокомісією та для консультацій з бізнесом.
Про це повідомляє пресслужба Митної служби.
«Головним завданням у митній сфері є завершення розробки нової редакції Митного кодексу України у співпраці з бізнесом та експертами, який відповідатиме положенням Митного кодексу ЄС, та подання його на розгляд Кабінету Міністрів України для подальшого схвалення Верховною Радою», — сказано в повідомленні.
Так, 26 серпня уряд підтримав проєкт нового Митного кодексу України, що розроблений на основі митного законодавства ЄС фахівцями Мінфіну і Держмитслужби за підтримки експертів проектів технічної підтримки ЄС.
Урядовому офісу євроінтеграції доручили направити Європейській Комісії текст проєкту Митного кодексу України для проведення його оцінки.
Для проведення консультацій з громадськістю:
- Мінфіну доручили створити робочу групу з представників громадськості (до 15 осіб) для обговорення проєкту нового Митного кодексу;
- за результатами оцінки Європейської Комісії Мінфіну спільно з Держмитслужбою, робочою групою та за підтримки експертів проектів технічної підтримки ЄС доопрацювати проєкт Митного кодексу України.
Гармонізація митного законодавства є одним із важливих кроків на шляху до членства України в Європейському Союзі.
Очікуваний результат:
- синхронізація митних процедур з процедурами, запровадженими в ЄС, що значно спростить та прискорить торгівлю з країнами-членами ЄС, знижуючи витрати для бізнесу;
- компанії можуть оптимізувати свої виробничі та логістичні ланцюги, оскільки їм не потрібно враховувати різні підходи в застосуванні митних процедур.
На сьогодні Україна досягла 91% імплементації митних зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС.
