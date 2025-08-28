Уряд підтримав проєкт нового Митного кодексу та направив його на оцінку ЄС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд підтримав проєкт нового Митного кодексу та направив його на оцінку ЄС

Казна та Політика
42
Уряд підтримав проєкт нового Митного кодексу України, який направляється на оцінку Єврокомісією та для консультацій з бізнесом.
Про це повідомляє пресслужба Митної служби.
«Головним завданням у митній сфері є завершення розробки нової редакції Митного кодексу України у співпраці з бізнесом та експертами, який відповідатиме положенням Митного кодексу ЄС, та подання його на розгляд Кабінету Міністрів України для подальшого схвалення Верховною Радою», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Так, 26 серпня уряд підтримав проєкт нового Митного кодексу України, що розроблений на основі митного законодавства ЄС фахівцями Мінфіну і Держмитслужби за підтримки експертів проектів технічної підтримки ЄС.
Урядовому офісу євроінтеграції доручили направити Європейській Комісії текст проєкту Митного кодексу України для проведення його оцінки.
Для проведення консультацій з громадськістю:
  • Мінфіну доручили створити робочу групу з представників громадськості (до 15 осіб) для обговорення проєкту нового Митного кодексу;
  • за результатами оцінки Європейської Комісії Мінфіну спільно з Держмитслужбою, робочою групою та за підтримки експертів проектів технічної підтримки ЄС доопрацювати проєкт Митного кодексу України.
Гармонізація митного законодавства є одним із важливих кроків на шляху до членства України в Європейському Союзі.
Очікуваний результат:
  • синхронізація митних процедур з процедурами, запровадженими в ЄС, що значно спростить та прискорить торгівлю з країнами-членами ЄС, знижуючи витрати для бізнесу;
  • компанії можуть оптимізувати свої виробничі та логістичні ланцюги, оскільки їм не потрібно враховувати різні підходи в застосуванні митних процедур.
На сьогодні Україна досягла 91% імплементації митних зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС.
За матеріалами:
Finance.ua
Кабмін
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems