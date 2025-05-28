Уряд змінив систему оплати праці митників — Finance.ua

Уряд змінив систему оплати праці митників Вчора 16:45 — Особисті фінанси

Уряд змінив систему оплати праці митників

Кабінет Міністрів України затвердив постанову «Деякі питання оплати праці посадових осіб та працівників митних органів». Уряд реформує систему зарплат, прив’язавши розмір винагороди до рівня професійної компетентності, досвіду та результатів роботи.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Посадові оклади митників будуть прив’язані до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який щороку встановлюється законом. Тобто ріст зарплат залежатиме від можливостей бюджету та загального стану економіки.

Офіційне оприлюднення постанови очікується 31 травня 2025 року. З червня цього ж року керівники митних органів мають класифікувати посади за затвердженим алгоритмом і впровадити оновлену систему оплати праці.

З чого складатиметься зарплата митника

Винагорода митника формуватиметься з посадового окладу, надбавок та премій. Основні надбавки (за виконання особливо важливої роботи, за персональну кваліфікацію та за виконання особистих ключових показників ефективності) не можуть перевищувати 90% від посадового окладу. Річний обсяг премій обмежено 30% фонду посадових окладів.

Посадовий оклад залежатиме від компетенцій

Ключовою новацією є залежність окладу від рівня знань і навичок працівника — так званих митних компетенцій. Ці компетенції об’єднані у групи за функціональним напрямом, зокрема: адміністративне керівництво, митний контроль і оформлення, аудит, митні платежі, ІТ, протидія порушенням, правове забезпечення тощо.

Чим вищі вимоги до компетенцій у певній групі — тим вищий посадовий оклад для відповідної посади. Це означає, що навіть однакові посади можуть мати різні оклади, якщо належать до різних груп компетенцій.

Нова логіка в ієрархії посад

У структурних підрозділах можуть співіснувати посади з різним рівнем професійних вимог. Наприклад, у митницях градація посад реалізована через поділ на державного, старшого та головного інспектора. В апараті Держмитслужби для головних інспекторів передбачено три рівні: базовий (20%), середній (50%) і високий (30%).

Загалом 70% штатної чисельності митниць і апарату Держмитслужби становлять інспекторські посади. Для керівного складу, який не може перевищувати 30%, також запроваджується оплата з урахуванням групи компетенцій.

Хто отримає вищі оклади

Пріоритетними для Держмитслужби є напрями митного контролю, оформлення, аудиту та протидії правопорушенням — саме для працівників у цих напрямах встановлено вищі оклади. Натомість у сферах організаційного забезпечення (юридична, кадрова, фінансова тощо) — нижчі.

Втім, система враховує і складність завдань в апараті Держмитслужби. Наприклад, юрист високого фахового рівня може отримувати більше, ніж інспектор середнього рівня у профільному підрозділі. Це дозволяє уникати перекосів у винагороді, коли «другорядна» служба вимагає вищої кваліфікації, ніж основна.

Конкретні цифри:

Посадовий оклад Голови Держмитслужби у 2025 році — 90,2 тис. грн;

Начальника митниці — 54,1 тис. грн;

Головний інспектор з організаційного забезпечення (митниця) — 25,3 тис. грн;

Головний інспектор з митного оформлення (митниця) — 29,8 тис. грн;

Головний інспектор з митного оформлення (апарат Держмитслужби) — 36,8 тис. грн;

Юрист високого рівня (апарат) — 34,9 тис. грн;

Середній і базовий рівень у профільному підрозділі (митний контроль) — 33,7 тис. і 30,5 тис. грн.

Бонуси для ІТ-фахівців

З урахуванням критичної ролі автоматизації та кібербезпеки, зарплати для ІТ-спеціалістів у митній сфері на 35−45% вищі, ніж в інших групах.

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