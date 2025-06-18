Канада оголосила про пакет допомоги Україні та запровадила нові санкції проти рф — Finance.ua
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Канада оголосила про пакет допомоги Україні та запровадила нові санкції проти рф

Казна та Політика
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Канада оголосила про пакет допомоги Україні та запровадила нові санкції проти рф
Канада оголосила про пакет допомоги Україні та запровадила нові санкції проти рф
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Йдеться про постачання безпілотників, гелікоптерів та іншого озброєння на понад 2 мільярди канадських доларів.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Окрім військової допомоги, Канада перерахує Україні наступний транш кредиту, сформованого на базі заморожених російських активів. Його сума також перевищить 2 мільярди канадських доларів.
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«Ми будемо працювати з нашими європейськими та іншими союзниками, щоб вони зробили свій внесок для надання підтримки. І щоб бути абсолютно зрозумілим, підтримка буде непохитною, поки ми не отримаємо справедливий мир для українського народу», — заявив Карні.
Канада також оголосила нові санкції:
  • проти понад 40 юридичних осіб з росії та інших країн, причетних до обходу санкцій;
  • проти понад 200 суден із так званого тіньового флоту, який москва використовує, щоб уникнути обмежень;
  • проти окремих фізичних осіб у рф.
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Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп під час саміту G7 у Канаді заявив, що поки не запроваджуватиме нові санкції проти росії. За його словами, він хоче дочекатися, чи вдасться досягти домовленості про припинення війни в Україні. Він також зазначив, санкції дорого обходяться США.
Раніше уряд Канади вніс до Фонду підтримки енергетики України додаткових 33,4 млн євро (50 млн канадських доларів). Таким чином, загальний внесок країни зріс до 50 млн канадських доларів, або 40,1 млн євро. Також Канада задекларувала майбутній внесок до Фонду в розмірі 6,7 млн євро (10 млн канадських доларів).
Крім того, в березні цього року Україна отримала перший транш від Канади обсягом 2,5 млрд канадських доларів у межах ініціативи G7 ERA.
За матеріалами:
Finance.ua
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