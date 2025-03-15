Канада збільшила внесок у Фонд підтримки енергетики України — Finance.ua

Канада збільшила внесок у Фонд підтримки енергетики України Сьогодні 12:15 — Енергетика

Канада збільшила внесок у Фонд підтримки енергетики України

Уряд Канади вніс до Фонду підтримки енергетики України додаткових 33,4 млн євро (50 млн канадських доларів). Таким чином, загальний внесок країни зріс до 50 млн канадських доларів, або 40,1 млн євро.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Читайте також Шмигаль назвав потреби на відновлення української енергетики

Також Канада задекларувала майбутній внесок до Фонду в розмірі 6,7 млн євро (10 млн канадських доларів).

Куди спрямують кошти

Частину нового внеску Канади буде спрямовано на підтримку енергопостачання критично важливої соціальної інфраструктури в секторі охорони здоров’я за рахунок розвитку систем сонячної генерації, заявили в міністерстві.

Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.

Читайте також З початку року українці імпортували електрогенераторних установок на $345 млн

Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду становлять понад 1 млрд євро. Серед донорів Фонду — державний та приватний сектор із понад 30 країн, зокрема країн — членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

$75 млн. Нагадаємо, Секретаріат Енергетичного співтовариства отримав офіційне повідомлення від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) стосовно розірвання грантової угоди з Українським фондом енергетичної підтримки на суму

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.