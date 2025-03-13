З початку року українці імпортували електрогенераторних установок на $345 млн — Finance.ua

З початку року українці імпортували електрогенераторних установок на $345 млн Сьогодні 15:29 — Енергетика

З початку року українці імпортували електрогенераторних установок на $345 млн

За січень-лютий 2025 року в Україну імпортували електрогенераторних установок на $345 млн.

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби.

Це на 706% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. У грошовому еквіваленті різниця складає $302 млн.

При цьому для 93% від усіх імпортованих установок були застосовані пільги зі сплати митних платежів.

Нагадаємо, наприкінці липня набули чинності Закони України № 3853-IX та № 3854-IX від 16.07.2024 року, які передбачають звільнення від сплати митних платежів при ввезенні окремих видів товарів. Зокрема, це дало можливість звільняти від оподаткування ввізним митом і ПДВ при ввезенні в Україну обладнання для генерації та зберігання електроенергії.

Так, відповідно до цих законів, товари, які ввозяться на митну територію України та класифікуються за кодом 8507 60 00 00 УКТЗЕД, звільняються від оподаткування ввізним митом та ПДВ (крім установок зберігання енергії потужністю менш як 300 Вт змінного та/або постійного струму та окремих літій-іонних комірок ємністю менш як 200 А/год).

Відповідно до закону України «Про ринок електричної енергії», установки зберігання енергії — це електроустановки, де відбувається зберігання енергії.

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