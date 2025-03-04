Канада продовжила тимчасову міграційну програму для українців — Finance.ua
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Канада продовжила тимчасову міграційну програму для українців

Світ
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Канада продовжила тимчасову міграційну програму для українців
Канада продовжила тимчасову міграційну програму для українців
Канада на три роки продовжила дію Канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки (CUAET), що дає право українцям на отримання дозволу на роботу й проживання в Канаді.
Про це в Оттаві оголосив міністр імміграції Канади Марк Міллер.
«Канада залишається рішуче налаштованою підтримувати українців та їх родичів, надаючи їм безпеку, поки триває війна. Саме тому мета цього продовження — надати захист, визнаючи довготермінову мету багатьох, яка полягає у поверненні додому, коли це стане безпечно й запанує належний мир», — сказав Міллер.
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У його відомстві уточнили, що українці, які прибули до Канади за програмою CUAET до 31 березня 2024 року, матимуть змогу до 31 березня 2026 року подати заявку на трирічне продовження свого дозволу на роботу й проживання.
Зауважимо, що програма CUAET була оголошена на початку березня 2022 року, й термін дії більшості виданих дозволів збігав наприкінці цього місяця.
Нагадаємо, Канада не може надавати дозвіл на постійне проживання всім українцям, які знайшли притулок в країні після початку російської агресії. «Багато українців хочуть залишитися. Зважаючи на війну, яка досі триває в Україні, існують певні геостратегічні занепокоєння, утім я не готовий надати повноцінне право на постійне проживання усім 300 тисячам українців», — заявив міністр імміграції Канади Марк Міллер.
За матеріалами:
Укрінформ
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