Канада не готова надати постійне проживання всім українцям, які знайшли притулок у країні — Finance.ua
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Канада не готова надати постійне проживання всім українцям, які знайшли притулок у країні

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Канада не може надавати дозвіл на постійне проживання всім українцям, які знайшли притулок в країні після початку російської агресії.
Про це заявив міністр імміграції Канади Марк Міллер.
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Він зауважив, що у країні перебувають близько 300 тисяч українських біженців, багато з яких хоче залишитися в Канаді.

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«Багато українців хочуть залишитися. Зважаючи на війну, яка досі триває в Україні, існують певні геостратегічні занепокоєння, утім я не готовий надати повноцінне право на постійне проживання усім 300 тисячам українців», — сказав Міллер.
За його словами, надання подібного дозволу «надіслало б поразницький меседж стосовно війни в Україні».
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«Утім, є люди, які стають канадцями, перебуваючи тут. У них народжуються діти, вони одружуються з канадцями, тож слід проявити гуманність», — зазначив міністр.

Можливість подати заявки на постійне місце проживання

Міллер зауважив, що охочі українці можуть подавати заявки на отримання статусу постійного мешканця «нарівні з усіма іншими».
«Поки триває війна — я не надсилатиму українців назад. Ми продовжуємо дозволи на проживання й роботу, тож нічого боятися», — запевнив він.
Нагадаємо, у Державній службі зайнятості зазначили, після завершення війни, коли частина громадян повернеться з-за кордону, в Україні суттєво зросте пропозиція робочої сили. Водночас проблема безробіття у перший час залишиться актуальною.
За матеріалами:
Укрінформ
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