Канада не готова надати постійне проживання всім українцям, які знайшли притулок у країні — Finance.ua

Канада не готова надати постійне проживання всім українцям, які знайшли притулок у країні
Канада не може надавати дозвіл на постійне проживання всім українцям, які знайшли притулок в країні після початку російської агресії.
Про це заявив міністр імміграції Канади Марк Міллер.
Він зауважив, що у країні перебувають близько 300 тисяч українських біженців, багато з яких хоче залишитися в Канаді.
Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐
«Багато українців хочуть залишитися. Зважаючи на війну, яка досі триває в Україні, існують певні геостратегічні занепокоєння, утім я не готовий надати повноцінне право на постійне проживання усім 300 тисячам українців», — сказав Міллер.
За його словами, надання подібного дозволу «надіслало б поразницький меседж стосовно війни в Україні».
«Утім, є люди, які стають канадцями, перебуваючи тут. У них народжуються діти, вони одружуються з канадцями, тож слід проявити гуманність», — зазначив міністр.
Можливість подати заявки на постійне місце проживання
Міллер зауважив, що охочі українці можуть подавати заявки на отримання статусу постійного мешканця «нарівні з усіма іншими».
«Поки триває війна — я не надсилатиму українців назад. Ми продовжуємо дозволи на проживання й роботу, тож нічого боятися», — запевнив він.
Нагадаємо, у Державній службі зайнятості зазначили, після завершення війни, коли частина громадян повернеться з-за кордону, в Україні суттєво зросте пропозиція робочої сили. Водночас проблема безробіття у перший час залишиться актуальною.
Поділитися новиною