Канада обіцяє поступову, але рішучу реакцію на американські мита — Finance.ua

Канада обіцяє поступову, але рішучу реакцію на американські мита Сьогодні 11:39

Канада обіцяє поступову, але рішучу реакцію на американські мита

Якщо США запровадять імпортні мита на канадські товари, відповідь Канади буде рішучою, але поступовою.

Про це в Оттаві заявив премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо.

«Якщо вони таки запровадять мита, ми готові відреагувати рішуче, але так, щоб посилювати тиск поступово. Не для того, аби розібратися, як тривалий час жити із цими митами, а для того, аби зрозуміти, як їх швидко позбутися — для досягнення чого на столі залишаються усі варіанти», — сказав Трюдо.

Водночас він зазначив, що «наші зусилля перш за все направлені на те, аби жодні мита проти Канади не запроваджувалися». «Звісно, для Канади мита будуть шкідливими, але й для американських споживачів — теж», — запевнив глава уряду.

Трюдо наголосив, що «саме тому ми продовжуємо наполягати, що замість обмеження товарів з Канади, США слід наростити співпрацю із Канадою в енергетиці, критично важливих мінералах, в інших товарах, необхідних їй, аби досягти обіцяного Дональдом Трампом економічного зростання».

Як повідомлялось раніше, новий президент США Дональд Трамп незабаром після інавгурації пригрозив з 1 лютого запровадити 25% мита на весь імпорт з Канади й Мексики.

Укрінформ За матеріалами:

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