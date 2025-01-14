Канада готова закуповувати більше продукції США, щоб пом’якшити загрозу тарифів Трампа — Finance.ua

Канада готова закуповувати більше продукції США, щоб пом’якшити загрозу тарифів Трампа Сьогодні 11:14 — Світ

Канада готова закуповувати більше продукції США, щоб пом’якшити загрозу тарифів Трампа

Канада готова закупити більше товарів у Сполучених Штатів, включно зі своїм наступним флотом підводних човнів. Країна допускає це, щоб заспокоїти стурбованість обраного президента США Дональда з приводу дефіциту в торгівлі між країнами.

Про це заявила посол Канади в США Кірстен Гіллман в інтерв’ю Associated Press

«Ми раді отримати все, що можемо, зі Сполучених Штатів. І у нас є кілька військових закупівель, наприклад, заміна всього нашого підводного флоту. Можливо, це деякі закупівлі, які можуть бути зроблені в США», — сказала вона.

Гіллман зазначила, що Канада купує у Сполучених Штатів більше, ніж будь-яка інша країна. Зокрема, 70% військових закупівель країни надходить з Америки. Це включає в себе план закупівлі 88 винищувачів F-35.

За її словами, торгівля з Канадою підтримує понад 8 млн робочих місць у США, і країна є клієнтом номер один для 36 штатів Америки. Також вона розповіла, що Канада постачає багато первинних матеріалів, які йдуть у виробництво США.

Посол заявила, що торік дефіцит торгівлі між США і Канадою становив 75 млрд доларів, до того ж зазначила, що третина того, що країна продає в Америку — це експорт енергоносіїв.

В інтерв’ю AP Гіллман попередила, що ціни для американців майже одразу зростуть, якщо Трамп реалізує свій план із запровадження 25% мит на всю канадську продукцію.

Під час бесіди вона також відкинула заяви новообраного президента Сполучених Штатів про те, що Канада стане 51-м штатом США, заявивши, що саме так Дональд Трамп веде переговори.

«У нього такий стиль ведення переговорів, який передбачає позиціонування себе якнайкраще для обговорення. Я думаю, що це так», — сказала Гіллман.

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