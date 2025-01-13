Канада готується до торговельної війни з США, — Bloomberg
Канада збирається запровадити масштабні торговельні обмеження проти США у відповідь на ймовірні аналогічні дії з боку обраного глави Білого дому Дональда Трампа.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.
Зазначається, що Канада розробляє плани запровадження значних мит на американську продукцію, якщо Трамп виконає свою погрозу встановити 25% мита на канадські товари.
«Плани канадського уряду щодо торгових заходів у відповідь виходять далеко за межі вузького переліку товарів, вироблених у США, запроваджених під час конфлікту 2018 року», — йдеться у матеріалі.
Видання нагадує, що тоді торгова суперечка закінчилася після того, як США, Мексика та Канада домовилися переглянути регіональну торговельну угоду. Нині ж канадські контрзаходи можуть бути ще більш суттєвими. Так, одна з пропозицій включає запровадження значних мит майже на всі продукти, які США експортують до Канади, розповів один зі співрозмовників видання: «Відповідь Канади залежатиме від того, що насправді зробить Трамп після того, як вступить на посаду. Перш за все, адміністрація Трюдо все ще сподівається уникнути торговельної війни, і довела, що серйозно ставиться до стурбованості США щодо безпеки кордонів».
Поділитися новиною