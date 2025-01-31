Трамп оголосив про запровадження 25%-х мит проти Канади та Мексики — Finance.ua

Трамп оголосив про запровадження 25%-х мит проти Канади та Мексики Сьогодні 14:30 — Світ

Трамп оголосив про запровадження 25%-х мит проти Канади та Мексики

У четвер, 30 січня, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% мит на імпорт з Канади та Мексики вже з 1 лютого.

Трамп зазначив, що мита запроваджують з низки причин.

«Перше — це люди, котрих так багато хлинуло в нашу країну. Друге — це наркотики фентаніл і решта, що потрапило в країну. Третє — величезні субсидії, які ми даємо Канаді та Мексиці у вигляді дефіциту», — заяви він.

За його словами, митні ставки можуть збільшуватися в майбутньому, однак, питання щодо звільнення нафти від мита ще розглядається, залежно від її ціни.

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Заяви Трампа призвели до підвищення ціни на нафту до понад $73 за барель, тоді як канадський і мексиканський долар різко впали. Проте, цей крок США також ставить під загрозу укладену угоду про вільну торгівлю між трьома країнами, що може призвести до економічних наслідків для різних секторів економіки, зокрема для автомобільної та енергетичної промисловості.

Канада та Мексика пообіцяли відповісти на введення мит. Пані посол Канади у США, Кірстен Гіллман, зазначила, що Канада не хоче вступати в торгівельну війну з Америкою, оскільки це буде шкідливо для обох країн.

За перші 11 місяців 2024 року обсяг торгівлі США з Канадою становив $699 млрд, а з Мексикою — $776 млрд.

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Ідея запровадження тарифів уперше пролунала наприкінці виборчої кампанії 2024 року. Тоді Трамп заявив про намір обкласти всі товари з Мексики 25-відсотковим митом, якщо мексиканська влада не обмежить потік мігрантів. Згодом він поширив цю ініціативу на Канаду та Китай.

У своєму першому президентському терміні Трамп уже застосовував тарифну політику, яка викликала значну критику через вплив на фінансові ринки та партнерські відносини США.

Він стверджує, що такі дії приносять фінансову користь країні, однак експерти попереджають, що підвищення мит може фактично стати додатковим податком для споживачів.

Нагадаємо, Трамп пригрозив , що країнам БРІКС загрожують 100%-ві мита з боку США, якщо вони введуть власну валюту, яка замінить долар.

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