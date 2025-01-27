Трамп призупинив запровадження 25% мита на товари з Колумбії після угоди про повернення мігрантів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Трамп призупинив запровадження 25% мита на товари з Колумбії після угоди про повернення мігрантів

Світ
54
Трамп призупинив запровадження 25% мита на товари з Колумбії після угоди про повернення мігрантів
Трамп призупинив запровадження 25% мита на товари з Колумбії після угоди про повернення мігрантів
Президент США Дональд Трамп відкликав свою погрозу запровадити 25% мита на товари з Колумбії після досягнення угоди з цією країною про повернення депортованих мігрантів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Пізно ввечері в неділю Білий дім заявив, що Колумбія «погодилася на всі умови президента Трампа» без зволікань, включаючи прийняття депортованих мігрантів на американських військових літаках.
Читайте також
Президент Колумбії Густаво Петро раніше відмовився давати дозвіл на приземлення двох військових літаків з депортованими мігрантами, заперечуючи проти використання кайданів і наручників на затриманих.
Міністр закордонних справ Колумбії Луїс Хільберто Мурільйо заявив, що обидві країни подолали дипломатичний «глухий кут», а президентський літак буде готовий забрати колумбійців, яких мали депортувати, назад до країни.
«Ми продовжимо приймати колумбійців, які повертаються як депортовані, гарантуючи їм гідні умови», — підкреслив Мурільйо.
Читайте також
Колумбія прагне поліпшити відносини із США, і Мурільйо заявив, що планує найближчими днями поїхати до Вашингтона разом із послом Колумбії в США, щоб проконтролювати виконання домовленостей між обома країнами.
США і Сальвадор також працюють над угодою про надання притулку, яка дозволить американській владі депортувати несальвадорських мігрантів до цієї центральноамериканської країни.
Порівняно з деякими іншими країнами, конфлікт з Колумбією має відносно низькі економічні наслідки. Згідно з даними Міністерства торгівлі США, товарообіг між США та Колумбією за перші 11 місяців 2024 року становив $33,5 мільярда. У цей час США мали позитивне сальдо торгівлі з Колумбією в мільярд доларів. За даними Управління енергетичної інформації, Колумбія є четвертим за величиною джерелом закордонної нафти для США, випереджаючи Бразилію. Інші основні статті експорту включають золото, каву і квіти.
Читайте також
Колумбія історично була одним з найбільших дипломатичних союзників Вашингтона в Латинській Америці і основним одержувачем американської допомоги та військової підтримки.
Нагадаємо, у неділю Дональд Трамп оголосив про запровадження мит на колумбійські товари та обмеження для урядовців з Колумбії після того, як її президент Густаво Петро не дозволив посадку літаків sз депортованими мігрантами на борту.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.