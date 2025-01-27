Трамп призупинив запровадження 25% мита на товари з Колумбії після угоди про повернення мігрантів — Finance.ua

Трамп призупинив запровадження 25% мита на товари з Колумбії після угоди про повернення мігрантів Сьогодні 11:12 — Світ

Трамп призупинив запровадження 25% мита на товари з Колумбії після угоди про повернення мігрантів

Президент США Дональд Трамп відкликав свою погрозу запровадити 25% мита на товари з Колумбії після досягнення угоди з цією країною про повернення депортованих мігрантів.

Про це повідомляє Bloomberg

Пізно ввечері в неділю Білий дім заявив, що Колумбія «погодилася на всі умови президента Трампа» без зволікань, включаючи прийняття депортованих мігрантів на американських військових літаках.

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Президент Колумбії Густаво Петро раніше відмовився давати дозвіл на приземлення двох військових літаків з депортованими мігрантами, заперечуючи проти використання кайданів і наручників на затриманих.

Міністр закордонних справ Колумбії Луїс Хільберто Мурільйо заявив, що обидві країни подолали дипломатичний «глухий кут», а президентський літак буде готовий забрати колумбійців, яких мали депортувати, назад до країни.

«Ми продовжимо приймати колумбійців, які повертаються як депортовані, гарантуючи їм гідні умови», — підкреслив Мурільйо.

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Колумбія прагне поліпшити відносини із США, і Мурільйо заявив, що планує найближчими днями поїхати до Вашингтона разом із послом Колумбії в США, щоб проконтролювати виконання домовленостей між обома країнами.

США і Сальвадор також працюють над угодою про надання притулку, яка дозволить американській владі депортувати несальвадорських мігрантів до цієї центральноамериканської країни.

Порівняно з деякими іншими країнами, конфлікт з Колумбією має відносно низькі економічні наслідки. Згідно з даними Міністерства торгівлі США, товарообіг між США та Колумбією за перші 11 місяців 2024 року становив $33,5 мільярда. У цей час США мали позитивне сальдо торгівлі з Колумбією в мільярд доларів. За даними Управління енергетичної інформації, Колумбія є четвертим за величиною джерелом закордонної нафти для США, випереджаючи Бразилію. Інші основні статті експорту включають золото, каву і квіти.

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Колумбія історично була одним з найбільших дипломатичних союзників Вашингтона в Латинській Америці і основним одержувачем американської допомоги та військової підтримки.

Нагадаємо, у неділю Дональд Трамп оголосив про запровадження мит на колумбійські товари та обмеження для урядовців з Колумбії після того, як її президент Густаво Петро не дозволив посадку літаків sз депортованими мігрантами на борту.

Укрінформ За матеріалами:

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