Трамп призупинив запровадження 25% мита на товари з Колумбії після угоди про повернення мігрантів — Finance.ua

Трамп призупинив запровадження 25% мита на товари з Колумбії після угоди про повернення мігрантів
Президент США Дональд Трамп відкликав свою погрозу запровадити 25% мита на товари з Колумбії після досягнення угоди з цією країною про повернення депортованих мігрантів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Пізно ввечері в неділю Білий дім заявив, що Колумбія «погодилася на всі умови президента Трампа» без зволікань, включаючи прийняття депортованих мігрантів на американських військових літаках.
Президент Колумбії Густаво Петро раніше відмовився давати дозвіл на приземлення двох військових літаків з депортованими мігрантами, заперечуючи проти використання кайданів і наручників на затриманих.
Міністр закордонних справ Колумбії Луїс Хільберто Мурільйо заявив, що обидві країни подолали дипломатичний «глухий кут», а президентський літак буде готовий забрати колумбійців, яких мали депортувати, назад до країни.
«Ми продовжимо приймати колумбійців, які повертаються як депортовані, гарантуючи їм гідні умови», — підкреслив Мурільйо.
Колумбія прагне поліпшити відносини із США, і Мурільйо заявив, що планує найближчими днями поїхати до Вашингтона разом із послом Колумбії в США, щоб проконтролювати виконання домовленостей між обома країнами.
США і Сальвадор також працюють над угодою про надання притулку, яка дозволить американській владі депортувати несальвадорських мігрантів до цієї центральноамериканської країни.
Порівняно з деякими іншими країнами, конфлікт з Колумбією має відносно низькі економічні наслідки. Згідно з даними Міністерства торгівлі США, товарообіг між США та Колумбією за перші 11 місяців 2024 року становив $33,5 мільярда. У цей час США мали позитивне сальдо торгівлі з Колумбією в мільярд доларів. За даними Управління енергетичної інформації, Колумбія є четвертим за величиною джерелом закордонної нафти для США, випереджаючи Бразилію. Інші основні статті експорту включають золото, каву і квіти.
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Колумбія історично була одним з найбільших дипломатичних союзників Вашингтона в Латинській Америці і основним одержувачем американської допомоги та військової підтримки.
Нагадаємо, у неділю Дональд Трамп оголосив про запровадження мит на колумбійські товари та обмеження для урядовців з Колумбії після того, як її президент Густаво Петро не дозволив посадку літаків sз депортованими мігрантами на борту.
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