Трамп масово звільнив уповноважених щодо боротьби з корупцією: у чому причина — Finance.ua

Трамп масово звільнив уповноважених щодо боротьби з корупцією: у чому причина Сьогодні 11:46 — Світ

Трамп масово звільнив уповноважених щодо боротьби з корупцією: у чому причина

Президент Дональд Трамп звільнив із понад десяти федеральних відомств генеральних інспекторів, незалежних урядових уповноважених щодо боротьби з корупцією та нагляду за дотримання законності в роботі своїх агентств.

Про це повідомляє CNN.

Обовʼязки генеральних інспекторів

Звільнення торкнулися значної частини відомств федерального уряду, включаючи державний департамент, міністерства енергетики, внутрішніх справ, оборони та транспорту.

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Генеральні інспектори у федеральному уряді США призначаються незалежно від партійної належності, не підпорядковуються керівникам відомств і мають головним завданням контролювати дотримання законів у роботі своїх агентств.

На них покладається обов’язок проводити розслідування та перевірки будь-яких потенційних посадових злочинів, шахрайства, марнотратства чи зловживань з боку урядової установи, чи її персоналу, а також надавати доповіді та рекомендації для усунення чи запобігання порушень.

Під час свого першого президентства Трамп також на початку каденції позбувся незалежних урядових контролерів, яких вважав нелояльними, тому аби запобігти подібним звільненням у 2022 році Конгрес прийняв закон, що вимагає від Білого дому за 30 діб до звільнення будь-якого генерального інспектора надавати законодавцям обґрунтування такого рішення.

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Проте Сенат не отримав документів ні на жодного звільненого посадовця, а масштабний характер звільнень викликав стурбованість не лише серед сенаторів-демократів, а й представників Республіканської партії.

Реакція на звільнення

Так, лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун у відповідь на питання чи надходило з Білого дому пояснення звільнень відповів, що ні та пообіцяв прокоментувати такі кадрові рішення Трампа згодом.

Сенаторка від Республіканської партії Ліза Мурковскі у своїй відповіді сказала: «Що я розумію, так це те, що відсутність повідомлення є безпрецедентним фактом. Я зрозумію, що новий президент після вступу на посаду може критично дивитись на генеральних інспекторів в уряді та роль, яку вони відіграють у різних відомствах, але… я вважаю, що раптове звільнення всіх має викликати занепокоєння».

Сам Трамп у суботу ввечері сказав, що вчинив зі звільненнями посадовців саме так, бо це «дуже звичайна справа», й зауважив, що не всі генеральні інспектори були звільнені.

«Я не знаю їх, але деякі люди вважали, що дехто з них були несправедливими або не виконували свою роботу. Це (звільнення урядовців президентом — ред.) дуже стандартна річ», — заявив Трамп.

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