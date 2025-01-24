У Саудівській Аравії відповіли на пропозицію Трампа зменшити ціни на нафту — Finance.ua

У Саудівській Аравії відповіли на пропозицію Трампа зменшити ціни на нафту Сьогодні 18:45 — Енергетика

Саудівська Аравія фіксує зростання попиту на світовому ринку енергії та вважає за необхідне забезпечити ефективні поставки для покриття цього попиту.

Про це заявив міністр економіки та планування Саудівської Аравії Фейсал Алібрагім під час виступу у п’ятницю на панельній дискусії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

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«Позиція Саудівської Аравії та ОПЕК полягає у забезпеченні довгострокової стабільності ринку, щоб упевнитися, що є достатня пропозиція для задоволення зростаючого попиту. І попит дійсно зростає, чи то в США, чи через розвиток штучного інтелекту. Попит буде зростати, і ми маємо забезпечити ефективне постачання енергії без шкоди для енергетичної безпеки, без ризику для нашої здатності використовувати технології та співпрацю для боротьби зі зміною клімату, що є серйозною проблемою», — сказав він, відповідаючи на питання щодо вчорашньої пропозиції президента США стосовно зменшення ціни на нафту.

Також важливо надати країнам, що розвиваються, справедливий доступ до усіх вигод, яка дає енергія, зауважив саудівський міністр.

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На його переконання, існують глобальні питання, які потребують вирішення, і одне з них — це енергетичний перехід.

«Я не думаю, що ми можемо дозволити собі неправильний підхід до питання енергетичного переходу. Цього разу ми повинні зробити все правильно. Постачання енергії та енергетична безпека є основою глобального зростання та процвітання», — заявив Алібрагім.

На цьому тлі він вказав на саудівський програмний документ «Saudi Vision 2030», який передбачає довгострокове реструктурування економіки країни.

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«Нас особливо цікавить несировинна економіка. Сьогодні несировинні види діяльності становлять 52% від загального ВВП — і це вперше. Це — позитивний сигнал, який слід враховувати. Зростання несировинного сектору є стабільним, і ми очікуємо завершити 2024 рік із показником у 3,9%, 2025 рік — на рівні 4,8%, а 2026 рік — із 6,2% зростання несировинного сектору. Саме це є нашим пріоритетом», — повідомив міністр.

Алібрагім також наголосив, що між США та КСА існує «тривале і міцне партнерство, яке триває вже вісім десятиліть». За його словами, «Saudi Vision 2030» передбачає інвестиції «у 12 разів більші», ніж заявлена цифра у 600 млрд дол. в американську економіку, яку президент Трамп хотів би збільшити до 1 трлн дол.

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Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив , що має намір звернутися до Саудівської Аравії та ОПЕК, аби спільними зусиллями знизити світові ціни на нафту. За його словами, це «моментально» може зупинити російсько-українську війну.

Трамп також сказав, що проситиме Ер-Ріяд збільшити інвестиційний пакет у США з 600 млрд дол. до 1 трлн дол.

Укрінформ За матеріалами:

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