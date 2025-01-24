Трамп заявив, що проситиме Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту, зокрема для тиску на рф — Finance.ua
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Трамп заявив, що проситиме Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту, зокрема для тиску на рф

Енергетика
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Трамп заявив, що проситиме Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту, зокрема для тиску на рф
Трамп заявив, що проситиме Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту, зокрема для тиску на рф
Президент США Дональд Трамп вимагатиме від Саудівської Аравії та країн-членів ОПЕК зниження цін на нафту, зокрема для тиску на рф для припинення війни в Україні.
Про це він сказав, виступаючи онлайн перед учасниками економічного форуму в Давосі, пише Bloomberg.
Президент США заявив, що звернеться до Саудівської Аравії та інших країн ОПЕК з проханням «знизити вартість нафти». Такі дії, за його прогнозами, можуть зупинити інфляцію і сприяти зниженню процентних ставок. Трамп наголосив, що серед іншого це чинитиме тиск на росію, щоб вона припинила війну в Україні.
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«Якби ціна знизилася, війна між рф та Україною закінчилася б. Зараз ціна досить висока, тому війна триває», — заявив Трамп.
Президент США зазначив, що вимагатиме негайного зниження процентних ставок і пообіцяв «швидкі дії» для боротьби з державними витратами та збільшенням вартості запозичень, які, за його словами, призвели до економічної катастрофи.
«За останні чотири роки наш уряд витратив $8 трлн на марнотратний дефіцит бюджету і запровадив енергетичні обмеження, що руйнують країну, руйнівні правила і приховані податки, як ніколи раніше», — зазначив президент США.
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Раніше джерела Bloomberg, знайомі з ситуацією, повідомляли, що радники Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій, щоб сприяти досягненню дипломатичної угоди між росією та Україною у найближчі місяці.
22 січня президент США заявив, що війна в Україні може завершитися «легким або складним шляхом». Трамп пригрозив рф санкціями та митами на все, що росія продає Сполученим Штатам, якщо путін не укладе мирну угоду з Україною.
Щоб знизити ціни на світовому ринку, США потрібно збільшити власний видобуток та домовитися про координування з іншими великими нафтовими країнами.
За матеріалами:
Forbes.ua
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