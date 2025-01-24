Трамп заявив, що проситиме Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту, зокрема для тиску на рф — Finance.ua

Трамп заявив, що проситиме Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту, зокрема для тиску на рф Сьогодні 10:45 — Енергетика

Трамп заявив, що проситиме Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту, зокрема для тиску на рф

Президент США Дональд Трамп вимагатиме від Саудівської Аравії та країн-членів ОПЕК зниження цін на нафту, зокрема для тиску на рф для припинення війни в Україні.

Про це він сказав, виступаючи онлайн перед учасниками економічного форуму в Давосі, пише Bloomberg.

Президент США заявив, що звернеться до Саудівської Аравії та інших країн ОПЕК з проханням «знизити вартість нафти». Такі дії, за його прогнозами, можуть зупинити інфляцію і сприяти зниженню процентних ставок. Трамп наголосив, що серед іншого це чинитиме тиск на росію, щоб вона припинила війну в Україні.

«Якби ціна знизилася, війна між рф та Україною закінчилася б. Зараз ціна досить висока, тому війна триває», — заявив Трамп.

Президент США зазначив, що вимагатиме негайного зниження процентних ставок і пообіцяв «швидкі дії» для боротьби з державними витратами та збільшенням вартості запозичень, які, за його словами, призвели до економічної катастрофи.

«За останні чотири роки наш уряд витратив $8 трлн на марнотратний дефіцит бюджету і запровадив енергетичні обмеження, що руйнують країну, руйнівні правила і приховані податки, як ніколи раніше», — зазначив президент США.

Раніше джерела Bloomberg, знайомі з ситуацією, повідомляли, що радники Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій, щоб сприяти досягненню дипломатичної угоди між росією та Україною у найближчі місяці.

22 січня президент США заявив, що війна в Україні може завершитися «легким або складним шляхом». Трамп пригрозив рф санкціями та митами на все, що росія продає Сполученим Штатам, якщо путін не укладе мирну угоду з Україною.

Щоб знизити ціни на світовому ринку, США потрібно збільшити власний видобуток та домовитися про координування з іншими великими нафтовими країнами.

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