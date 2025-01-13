Через санкції США кремль може втратити до 20% експорту нафти — Finance.ua

Через санкції США кремль може втратити до 20% експорту нафти Сьогодні 17:20 — Енергетика

У рф очікують, що зупинка їхніх заводів через останні санкції США не сильно вплине на світові ринки, натомість значно скоротить виручку рф.

Про це повідомляє російський «Комерсантъ».

Санкції вдарять по нафтовому та газовому сектору рф. До санкційного списку внесено кілька десятків структур «Газпром нафта» і «Сургутнафтогаз».

На «Газпром нафта» і «Сургутнафтогаз» в останні місяці припадало до 20% російського експорту нафти. «Сургутнафтогаз» щомісяця відвантажував близько 1,9−2,2 млн тонн, «Газпром нафта» — 1,6−1,8 млн тонн.

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Санкції наклали на московський НПЗ і найбільший у росії Омський НПЗ, а також на «Газпром нафта шельф», що володіє «Приразломним родовищем», єдиним введеним у дію на арктичному шельфі рф. Також у списку санкцій перераховано один із найбільших у рф Киришський НПЗ «Сургутнафтогазу», Сургутнафтогазбанк та інші структури нафтокомпанії.

У росії вважають, що виникнуть проблеми зі зростанням дисконтів на нафту і нафтопродукти, збільшенням ставок фрахту через дефіцит «чистих» танкерів, а також із проведенням оплати.

«Цей пакет санкцій — результат зусиль уряду США, спрямованих, з одного боку, на кількісне розширення санкцій проти основних компаній-експортерів, а з іншого — таких, що завдають, можливо, навіть більш чутливого удару по вибудуваній фінансово-юридичній та логістичній інфраструктурі», — зазначає партнер колегії адвокатів Delcredere Андрій Рябінін.

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Через санкції усі операції з «Газпром нафтою» і «Сургутнафтогазом» мають бути згорнуті до 27 лютого.

Нещодавно США також вперше включили до санкційного списку два діючих російських СПГ-заводи «Криогаз-Висоцьк» на 660 тис. тонн на рік компанії «Новатек» і Газпромбанку та завод «Портова СПГ» «Газпрому» на 1,5 млн тонн на рік.

російський «Комерсантъ» порівнює цю ситуацію із заводом «Арктик СПГ-2», що здебільшого належить «Новатек». Санкції повністю зупинили його роботу.

Як повідомляє «Комерсантъ», цитуючи оцінки незалежного експерта Олександра Собка, сукупний річний виторг «Криогаз-Висоцька» і «Портова СПГ» від продажу СПГ може сягати 1,3 млрд дол. за 2,2 млн тонн СПГ, які експортують майданчики".

Експерт зазначає, що такі обсяги є значними для світового ринку, але у довгостроковій перспективі їх зупинка не призведе до кризи через наявність альтернативних великих потужностей у світі: великий завод Plaquemines LNG у США на 14 млн тонн та LNG Canada.

Економічна Правда За матеріалами:

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