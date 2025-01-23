Вартість транспортування нафти рф до Китаю зросла вп’ятеро після санкцій США — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вартість транспортування нафти рф до Китаю зросла вп’ятеро після санкцій США

Світ
12
Вартість транспортування нафти рф до Китаю зросла вп’ятеро після санкцій США
Вартість транспортування нафти рф до Китаю зросла вп’ятеро після санкцій США
Вартість перевезення російської нафти сорту ESPO до Китаю різко зросла, досягнувши майже п’ятикратного збільшення порівняно з рівнем до введення останніх санкцій США проти рф.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Тариф на перевезення нафти з тихоокеанського порту «Козьміно» на сході росії до Китаю цього тижня досяг $7 мільйонів, повідомили обізнані з маршрутом трейдери, які побажали залишитися анонімними через делікатність теми. Для порівняння, минулого тижня тариф становив $5,5 мільйона, а до санкцій США — лише $1,5 мільйона.
Читайте також
Китайські порти стали обережнішими у роботі із танкерами, що потрапили під санкції, що дестабілізувало торгівлю нафтою ESPO, адже багато суден, які використовували цей маршрут, були занесені до чорного списку.
Це змусило інші танкери, які раніше обслуговували західні російські порти, перенаправити свої маршрути на схід для транспортування нафти до Китаю.
Одним із останніх танкерів, що приєдналися до цього маршруту, стало судно Legend. Воно завантажилося в порту Козьміно вперше 20 січня та має розвантажити свій вантаж у китайському місті Хуейчжоу на півдні країни, згідно з даними компанії Kpler. Раніше Aframax перевозив нафту сорту Urals із російських західних портів Усть-Луга та Приморськ.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.