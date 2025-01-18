Нафтогазові санкції в дії: падіння економіки росії очікується вже цього року — Finance.ua

Нафтогазові санкції в дії: падіння економіки росії очікується вже цього року Сьогодні 20:20

Нафтогазові санкції в дії: падіння економіки росії очікується вже цього року

Санкції проти нафтогазового сектору росії призведуть до падіння економіки країни-агресора. Це станеться вже найближчим часом.

Про це у коментарі YouTube -каналу РБК-Україна сказала Світлана Романко, засновниця Razom We Stand.

«Я скажу так, що в найближчий рік точно (відчуємо реальне падіння економіки рф — ред.)», — сказала вона.

За її словами, якщо Євросоюз запровадить повну заборону на російський газ, як він планує це зробити до 24 лютого, «тоді рф втратить повністю європейський преміальний ринок до кінця і не буде ні скраплений газ постачати, ні ніякий».

«Звісно, якщо Україна перекриє транзит російської нафти через південну гілку нафтопроводу „Дружба“, ми трохи поможемо Європі, і це дає нам дуже великі шанси», — додала вона.

Як зазначила Романко, «Турецький потік» не так багато газу зараз транспортує. «І можна його, я впевнена, дотиснути американськими зокрема санкціями, санкціями „Великої сімки“. Бо Туреччина, ми теж розуміємо її політичну позицію. Самі вони цей потік не перекриють», — сказала експертка.

Вона наголосила, що в наступні 5 років росія не зможе ніяк, ні матеріально, ні фінансово, ні інфраструктурно побудувати нові обхідні газопроводи, наприклад завершити «Силу Сибіру», «бо обмежений доступ технологій, в тому числі до скрапленого газу».

За її словами, якщо росія раптом надумає вкластись в таку програшну справу, ці видатки заберуть від воєнної економіки.

«Але Китай не потребує СПГ. Тому це не станеться. Японія — вже навіть для них зроблені винятки в санкціях все ще по газу, тому що вони дуже залежні, але Японія починає відмовлятися. Вони теж розуміють, що з росією не можна мати ніяких справ», — додала Романко.

Нагадаємо, п’ятирічний контракт «Нафтогазу» з «Газпромом» закінчився 1 січня 2025 року. Україна перекрила газовий вентиль 1 січня о 07:00, позбавивши москву приблизно 5−7 млрд доларів доходів на рік.

Але Україна продовжує транзит російської нафти трубопроводом «Дружба» до Словаччини, Угорщини та Чехії. За оцінками Центру Разумкова, це дає москві близько 6 млрд євро доходів на рік.

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