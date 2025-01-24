Трамп заявив, що не хотів би запроваджувати мита проти Китаю — Finance.ua

Трамп заявив, що не хотів би запроваджувати мита проти Китаю Сьогодні 11:40

Трамп заявив, що не хотів би запроваджувати мита проти Китаю

Президент США Дональд Трамп каже, що волів би не вводити мита проти Китаю. Однак така можливість зберігається.

Про це він заявив в інтерв’ю для Fox News

«У нас є одна дуже велика влада над Китаєм, і це тарифи, і вони не хочуть їх. І я б вважав за краще не вдаватися до неї. Але це величезна влада над Китаєм», — сказав він.

Як зазначає Bloomberg, Трамп часто застосовував тарифи як погрозу проти друзів і супротивників. Він заявляв, що додаткові доходи від них допоможуть фінансувати його внутрішні пріоритети. Лідер США на другий день свого перебування на посаді пригрозив ввести 10% тарифи на Китай уже з 1 лютого за те, що він дозволив фентанілу «заполонити» Америку.

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Ринки сприйняли як позитивний знак те, що Трамп утримався від введення мит на Китай у перші дні свого перебування при владі, а його нещодавні погрози були м’якшими, ніж минулого року. Під час передвиборчої кампанії республіканець встановив додаткові мита на Китай на рівні близько 60%, що, за словами економістів, може підірвати торгівлю США з китайською економікою, яка сильно залежить від експорту.

«Важко зрозуміти, що саме мав на увазі президент США Дональд Трамп у своїх останніх коментарях про тарифи в Китаї… Проте важко уявити, що Трамп відступить від своїх погроз тарифами. І аналіз Bloomberg Economics показує, що для Китаю і світу багато чого поставлено на карту», — сказав Чан Шу, головний економіст по Азії Bloomberg Economics.

Після вступу на посаду лідер республіканців дав китайському застосунку TikTok відтермінування від негайної заборони в США і заявив про низькі ризики національної безпеки цієї платформи.

У Трампа є причина уникати відчуження Пекіна ранніми торговими заходами, оскільки він намагається переконати володимира путіна — близького дипломатичного партнера Сі — припинити війну в Україні.

«У них велика влада над цією ситуацією», — сказав Трамп про Китай під час відеозвернення до Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

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