Шлях у бізнесі: з чого починав Трамп — Finance.ua

Шлях у бізнесі: з чого починав Трамп Сьогодні 20:28 — Особисті фінанси

Шлях у бізнесі: з чого починав Трамп

На відміну від деяких українських політиків, свої перші гроші президент США заробив не на «розпилі» державних коштів, а в бізнесі, яким займається ще з юнацьких років.

Звісно, не треба бути наївними та думати, що політика не допомогла Дональду Трампу у збільшенні капіталів, однак він зайшов у неї вже далеко не бідною людиною.

Його шлях у бізнесі був не завжди встелений трояндами — на початку дев’яностих кілька компаній Трампа та він сам були на межі банкрутства й уникнути його вдалося з величезними труднощами.

Мова про амбітні проєкти казино «Трамп-Тадж-Махал», у яке Трамп вклав 1 млрд доларів, та готель «Трамп-Плаза, Атлантик-Сіті», які двічі оголошували про підготовку до банкрутства.

Утім, Дональду Трампу вдалося погасити більшість боргів і втриматися у великому бізнесі. В основному — завдяки мережі казино в Атлантик-Сіті.

Але внаслідок фінансової кризи 2008 року у Трампа знову почалися проблеми — він не зміг повернути 40 млн доларів позики Deutsche Bank, які брала його компанія Trump Entertainment Resorts. Внаслідок цього Дональд Трамп вийшов з ради директорів Trump Entertainment Resorts, а сама компанія оголосила про банкрутство.

Однак ці невдачі не призвели до особистого банкрутства Дональда Трампа, який продовжував займатися бізнесом.

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Бізнес-проєкти

Серед безлічі бізнес-проєктів нового президента США варто згадати конкурси краси «Міс Всесвіт», «Міс США» та «Юна міс США», бренди яких від 1996 до 2015 роки належали саме Дональду Трампу.

Це принесло йому не лише величезні прибутки, а й зробили Трампа надзвичайно популярним як в самій країні, так і за її межами.

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Довідка Finance.ua:

Керівники великих американських компаній та фінансових установ висловили оптимістичні очікування від економічного порядку денного, озвученого новою командою президента Дональда Трампа.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив спецпредставнику США з України та росії Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів. Однак майже ніхто не вірить, що він зможе це зробити.

Президент США Дональд Трамп підписав низку указів у перший день роботи на посаді.

Трамп також підписавуказ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

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