Долар знижується перед інавгурацією Трампа — Finance.ua

Долар знижується перед інавгурацією Трампа Сьогодні 11:44 — Валюта

Долар знижується перед інавгурацією Трампа

Долар знизився щодо більшості основних валют за кілька годин до другої інавгурації Дональда Трампа.

Індикатор Bloomberg щодо долара знизився на 0,3% у понеділок, 20 січня, оскільки розмова Трампа з головою Китаю Сі Цзіньпіном, яка відбулася в п’ятницю, 17 січня, допомогла послабити побоювання з приводу торгової війни між двома країнами. Низький рівень ліквідності у зв’язку зі святом у США, ймовірно, посилив ослаблення долара щодо всіх валют — від австралійського долара до офшорного юаня.

«Ми всі чекаємо великої події — промови Трампа і наступних за нею розпоряджень», — сказав Родріго Катріл, стратег National Australia Bank Ltd. у Сіднеї. «Ліквідність невелика, і до сигналів цінової дії слід ставитися з обережністю».

Валюти Нової Зеландії та Австралії, які часто розглядаються як індикатори настроїв щодо ризику, зросли проти долара в понеділок. Південнокорейський вон, ще одна валюта, чутлива до світової торгівлі та зростання, очолив рейтинг азіатських валют.

«Ринки отримали заряд оптимізму після обнадійливої розмови Трампа і Сі», — каже Керол Конг, стратег Commonwealth Bank of Australia. «Ринки, схоже, покладають великі надії на політичні заяви цього тижня. Ризик полягає в тому, що президент Трамп не зможе виконати свої обіцянки, що ще більше послабить ситуацію».

Довідка Finance.ua:

Аналітик Олексій Козирєв зазначив, що незабаром почнеться свідома або частково свідома девальвація долара з метою стимулювати більш конкурентні умови для американських товарів на зовнішньому ринку. Рівень котирувань євро щодо долара при цьому перебуватиме в коридорі близько 1,02−1,03 долара за євро.

Якщо вам не вистачає грошей, то з кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.