Долар знижується перед інавгурацією Трампа — Finance.ua
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Долар знижується перед інавгурацією Трампа

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Долар знижується перед інавгурацією Трампа
Долар знижується перед інавгурацією Трампа
Долар знизився щодо більшості основних валют за кілька годин до другої інавгурації Дональда Трампа.
Індикатор Bloomberg щодо долара знизився на 0,3% у понеділок, 20 січня, оскільки розмова Трампа з головою Китаю Сі Цзіньпіном, яка відбулася в п’ятницю, 17 січня, допомогла послабити побоювання з приводу торгової війни між двома країнами. Низький рівень ліквідності у зв’язку зі святом у США, ймовірно, посилив ослаблення долара щодо всіх валют — від австралійського долара до офшорного юаня.
«Ми всі чекаємо великої події — промови Трампа і наступних за нею розпоряджень», — сказав Родріго Катріл, стратег National Australia Bank Ltd. у Сіднеї. «Ліквідність невелика, і до сигналів цінової дії слід ставитися з обережністю».
Валюти Нової Зеландії та Австралії, які часто розглядаються як індикатори настроїв щодо ризику, зросли проти долара в понеділок. Південнокорейський вон, ще одна валюта, чутлива до світової торгівлі та зростання, очолив рейтинг азіатських валют.
«Ринки отримали заряд оптимізму після обнадійливої розмови Трампа і Сі», — каже Керол Конг, стратег Commonwealth Bank of Australia. «Ринки, схоже, покладають великі надії на політичні заяви цього тижня. Ризик полягає в тому, що президент Трамп не зможе виконати свої обіцянки, що ще більше послабить ситуацію».

Довідка Finance.ua:

  • Аналітик Олексій Козирєв зазначив, що незабаром почнеться свідома або частково свідома девальвація долара з метою стимулювати більш конкурентні умови для американських товарів на зовнішньому ринку. Рівень котирувань євро щодо долара при цьому перебуватиме в коридорі близько 1,02−1,03 долара за євро.
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За матеріалами:
УНІАН
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