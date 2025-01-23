Трамп наказав закрити південний кордон — Finance.ua

Трамп наказав закрити південний кордон Сьогодні 11:15 — Світ

Трамп наказав закрити південний кордон

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп підписав указ, яким призупиняє фізичний в’їзд іноземців, які намагаються нелегально потрапити до країни через південний кордон, який пролягає з Мексикою.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

«Президент має повноваження відповідно до Закону про імміграцію та громадянство, а також запобігати фізичному в’їзду нелегальних іноземців до Сполучених Штатів через південний кордон», — йдеться у заяві.

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В документі зазначається, що він покликаний «гарантувати захист штатів від вторгнення» людей, які нелегально перетнули кордон. Також у ньому йдеться, що Трамп наказав Міністерству внутрішньої безпеки, Мінюсту та Держдепартаменту «вжити всіх необхідних заходів для негайної відсічі, репатріації та депортації» мігрантів через південний кордон США.

Раніше СNN повідомляло, що США відправили тисячі військових на кордон з Мексикою після відповідного розпорядження президента. Наразі невідомо, які саме підрозділи будуть задіяні. Нині на американсько-мексиканському кордоні перебувають понад дві тисячі військовослужбовців, які допомагають митній і прикордонній службі США.

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Після інавгурації 20 січня Трамп підписав низку указів, які стосуються мігрантів і не тільки. Зокрема, президент США перейменував Мексиканську затоку на Американську. Трамп пояснив своє рішення тим, що Мексиканська затока — найбільша у світі, а також вона відіграє ключову роль в американській економіці.

Трамп обрав нелегальну імміграцію однією з головних тем своєї передвиборчої кампанії, пообіцявши зробити кордон своїм першочерговим завданням і депортувати мільйони мігрантів, якщо його знову оберуть президентом.

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