Канада закрила одну із програм для українців: подробиці — Finance.ua

Канада закрила одну із програм для українців: подробиці Сьогодні 19:47 — Особисті фінанси

Канада закрила одну із програм для українців: подробиці

22 жовтня 2024 року Канада припинила дію тимчасової державної програми для громадян України, яка дозволяла швидко отримати постійне місце проживання в країні, якщо у них є родичі в Канаді. Ця програма була створена для підтримки українських сімей, розділених через війну з росією, однак більше нових заявок за нею приймати не будуть.

При цьому ті заявки, які були подані до дати закриття програми, ще обробляються, і відповідні кандидати можуть скористатися різними тимчасовими дозволами, поки чекають на остаточне рішення.

Деталі програми

Програма возз’єднання родин була частиною тимчасової державної політики, спрямованої на підтримку громадян України та членів їхніх родин, які постраждали внаслідок конфлікту. За цією програмою родичі канадських громадян та постійних резидентів могли отримати статус постійного резидента, навіть якщо вони знаходилися за межами Канади. Така політика забезпечувала можливість проживання в Канаді на постійній основі, а не лише у форматі тимчасових дозволів.

Поточні правила та можливості

Після закриття програми, українські громадяни можуть скористатися іншими можливостями для перебування та імміграції до Канади, доступними за загальними правилами:

1. Тимчасові дозволи: Українці, які вже знаходяться в Канаді, можуть подавати заявки на відкритий дозвіл на роботу або дозвіл на навчання. Вони також можуть подати запит на продовження свого тимчасового статусу, якщо їх справа на постійне проживання все ще обробляється.

2. Звичайні імміграційні програми: Канада продовжує приймати заявки на постійне проживання через основні імміграційні програми, такі як:

Express Entry: програма для кваліфікованих працівників, яка базується на системі балів. Кандидати оцінюються за рівнем освіти, досвідом роботи, мовними навичками та іншими факторами.

програма для кваліфікованих працівників, яка базується на системі балів. Кандидати оцінюються за рівнем освіти, досвідом роботи, мовними навичками та іншими факторами. Сімейне спонсорство: для українців, які мають найближчих родичів в Канаді, залишається можливість спонсорства, але цей процес займає більше часу, ніж під час дії тимчасової програми.

які мають найближчих родичів в Канаді, залишається можливість спонсорства, але цей процес займає більше часу, ніж під час дії тимчасової програми. Провінційні програми імміграції (PNP): деякі провінції Канади пропонують програми для іммігрантів, які мають відповідні професійні навички і бажають проживати в конкретній провінції.

деякі провінції Канади пропонують програми для іммігрантів, які мають відповідні професійні навички і бажають проживати в конкретній провінції. Інші програми для біженців: для тих, хто потрапив у скрутне становище, залишається можливість подати заяву на статус біженця.

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Що робити, якщо ваша заявка вже подана?

Заявники, які встигли подати заявки до закриття програми 22 жовтня, можуть розраховувати на завершення процесу розгляду. Канада продовжує обробляти заявки, подані в рамках цієї тимчасової державної політики, хоча нових заяв не приймають. На цей період заявники можуть звернутися за тимчасовими дозволами, щоб продовжити своє перебування або почати працювати і навчатися в Канаді.

Альтернативні заходи підтримки для українців

Канада також пропонує ряд тимчасових програм для громадян України, які дозволяють подовжити їхнє перебування в країні або отримати робочий і навчальний дозволи. Ці можливості підтримки зберігаються для тих, хто вже перебуває в Канаді. Уряд також інформує про доступні варіанти через свою офіційну сторінку, де можна знайти детальнішу інформацію про програми та дозволи на тимчасове проживання.

Закриття програми возз’єднання родин може ускладнити процес переїзду до Канади для тих українців, які розраховували на цей варіант. Проте для багатьох залишається можливість звернутися до загальних імміграційних програм, які можуть підійти їм за умовами та вимогами.

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