Канада планує значно зменшити потік нових мігрантів — Finance.ua

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Канада планує значно зменшити потік нових мігрантів

Світ
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Канада планує значно зменшити потік нових мігрантів
Канада планує значно зменшити потік нових мігрантів
Канада вперше за кілька років вирішила знизити квоту на видачу нових дозволів на постійне проживання.
Про це свідчить оновлений трирічний міграційний план, представлений міністерством імміграції, громадянства та біженців Канади.
«Міграційний план на 2025−2027 рр. у короткій перспективі поставить на паузу зростання населення, аби досягти добре контрольованого, сталого зростання у дальній перспективі», — заявили у міністерстві.
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Відповідно до оновленого плану, у 2025 році Канада видасть на 21% менше нових дозволів на постійне проживання в країні, ніж планувалося раніше, а в 2026-му році скорочення сягне 24%.

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«Очікується, що план призведе до незначного скорочення населення на 0,2% у 2025-му й 2026 роках, однак у 2027-му зростання населення відновиться на рівні 0,8%», — зауважили у відомстві.

Причини нових змін

Зазначається, що зменшення кількості іммігрантів «допоможе провінціям, територіям та залученим сторонам вирівняти свої можливості й забезпечити зростання населення на рівні, який може бути підтриманий».
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Упродовж останніх років Канада постійно нарощувала кількість мігрантів, майже подвоївши її з 2015 року.
Минулого року населення країни зросло на рекордний 1 млн осіб, перетнувши позначку в 41 млн. При цьому у 2023 році мігранти забезпечили майже 98% зростання населення.
За матеріалами:
Укрінформ
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