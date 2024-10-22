Канада продовжила дію віз для підприємців — Finance.ua

Канада продовжила дію віз для підприємців Вчора 16:45 — Особисті фінанси

Канада продовжила дію віз для підприємців

З 3 жовтня 2024 Канада змінила програму Start-up Visa (SUV), яка розрахована на підприємців. Іноземці, які раніше отримали її, могли перебувати в країні рік, а тепер — три.

Про це пише видання ImiDaily.

«Закриті» однорічні візи дозволяли взаємодіяти лише з одним роботодавцем, що створювало труднощі і навіть змушувало деяких іноземців працювати нелегально. Тепер допустимо поєднувати розвиток свого бізнесу з іншими видами та форматами діяльності. Крім того, можна працювати у будь-якій провінції.

Про програму

Федеральну програму SUV було запущено в Канаді у 2013 році спеціально для підприємців, які іммігрували та планують відкривати власний бізнес. Розгляд заявок раніше тривав близько півроку, а останнім часом цей процес почав затягуватися на кілька років і більше.

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Крістофер Леннон, президент та головний юрисконсульт Empowered Startups, вважає цю зміну необхідною еволюцією програми. Раніше річного закритого дозволу було «більш ніж достатньо», щоб підприємці могли розпочати роботу в Канаді до отримання посвідки на проживання. Однак у міру того, як терміни розгляду заявок збільшувалися до 24 місяців і більше, стали очевидними «критичні недоліки» політики закритих дозволів на роботу.

Леннон вважає, що політика закритих дозволів на роботу заважала стартаперам займатися тим, що їм вдається найкраще: знаходити можливості та відкривати нові підприємства. Уряд обмежував їх у роботі лише в одному напрямку, і цілком можливо, що деяким доводилося шукати додаткові варіанти неофіційно. Нова система відкритих дозволів на роботу вирішує цю проблему, надаючи підприємцям можливість вивчати різні бізнес-можливості, не ризикуючи своїм імміграційним статусом.

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«Відкритий» дозвіл на роботу забезпечує більшу гнучкість. Однак Мелісса Годмер, засновниця компанії Godmer Immigration Consultant, зазначає, що й у оновленій програмі є складнощі. Інвестори повинні отримати підтвердження одержання їхньої заявки (АОR — An Acknowledgement of Receipt) від міграційної служби і лише потім подавати заяву, яка стосується роботи. Процедура «приводить до значних затримок» — від кількох місяців до року, і це може «відлякати нових претендентів і розчарувати тих, хто хоче швидко розпочати свій бізнес у Канаді».

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