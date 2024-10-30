Канада надасть Україні близько $4 мільярдів у межах підтримки G7 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Канада надасть Україні близько $4 мільярдів у межах підтримки G7

Казна та Політика
67
Канада надасть Україні близько $4 мільярдів у межах підтримки G7
Канада надасть Україні близько $4 мільярдів у межах підтримки G7
Канада надасть Україні 5 млрд канадських дол (3,7 млрд дол США) у межах фінансової підтримки G7.
Про це в Оттаві оголосила міністерка фінансів Канади Христя Фріланд.
Читайте також
«Канада була першою країною, яка виступила за використання цих коштів на підтримку України, й ми пишаємося тим, що робимо найбільший внесок у перерахунку на душу населення: 5 млрд канадських дол.», — сказала Фріланд, коментуючи консенсус держав «Групи семи» стосовно процедури надання Україні 50 млрд дол позики з заморожених російських активів.
Вона нагадала, що негайно після початку російського повномасштабного вторгнення до України, Канада та союзники заморозили близько 280 млрд дол. суверенних коштів рф.
Читайте також
«Усі держави-члени „Групи семи“ погодилися, що суверенні кошти рф залишатимуться замороженими, поки росія не заплатить за збитки, яких вона продовжує завдавати Україні», — наголосила міністерка.
Нагадаємо, держави «Групи семи» цього тижня дійшли консенсусу стосовно процедури надання Україні 50 млрд доларів позики за рахунок заморожених російських активів. Найбільші внески роблять ЄС та США, однак решта членів «Групи семи» теж долучилися до цієї ініціативи фінансово.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.