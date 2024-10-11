Світовий банк створив новий фонд для України за підтримки США, Японії та Канади — Reuters — Finance.ua
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Світовий банк створив новий фонд для України за підтримки США, Японії та Канади — Reuters

Казна та Політика
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Світовий банк створив новий фонд для України за підтримки США, Японії та Канади — Reuters
Світовий банк створив новий фонд для України за підтримки США, Японії та Канади — Reuters
Рада директорів Світового банку схвалила новий фонд для України, з коштами від США, Японії та Канади.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що в четвер рада директорів Світового банку схвалила створення Фонду фінансових посередників (FIF) для підтримки України, до якого очікуються внески від США, Канади та Японії.
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Єдиний, хто проголосував проти, була росія, заявили два з джерел, знайомі з результатами голосування.
Як пише видання, фонд, якии буде керувати Світовий банк, допоможе виконати обіцянку країн Великої сімки (G7) надати Україні до 50 мільярдів доларів додаткового фінансування до кінця року.
Точні суми внесків від США, Японії та Канади ще обговорюються, але вони будуть підтримані відсотками від заморожених російських суверенних активів.
Голосування у Світовому банку відбулося наступного дня після того, як представники Європейського Союзу погодилися надати Україні до 35 млрд євро від заморожених російських активів.
За матеріалами:
УНН
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