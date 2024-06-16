Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України цього року — Finance.ua
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Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України цього року

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Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України цього року
Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України цього року
Світовий банк прогнозує зростання ВВП України у 3,2% цьогоріч — порівняно із січнем прогноз не змінився.
Про це йдеться у червневому звіті банку Global Economic Prospects 2024.
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Світовий банк також зберіг прогноз росту ВВП України у 2025 році у 6,5% із застереженням, що середній темп зростання у 2025−2026 роках буде на рівні 5,8%.
У звіті зазначається, що прогноз є актуальним за умови, що активні бойові дії продовжаться протягом 2024 року, а потім стануть помірними.
Водночас Світовий банк підвищив прогноз щодо зростання світового ВВП на 2024 рік до 2,6% (у січні очікувалося 2,4%).
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У звіті наголошується, що у 2024 році світова економіка вперше за три роки стабілізується, але все ж залишиться на слабкому рівні. За прогнозом Світового банку, зростання світової економіки у 2025−2026 роках досягне значення 2,7%.
Крім цього, банк підвищив прогноз зростання ВВП росії у 2024 році до 2,9%.
У США, згідно з прогнозом, у 2024 році економіка зросте на 2,5%, а економіка єврозони — на 0,7%.
Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує, що економіка України зросте на 3,0% у 2024 році. Цей показник нижчий за 5,3% зростання ВВП у 2023 році.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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