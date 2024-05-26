Як зміниться світовий ВВП у 2030 році завдяки штучному інтелекту — дослідження — Finance.ua
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Як зміниться світовий ВВП у 2030 році завдяки штучному інтелекту — дослідження

Світ
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Як зміниться світовий ВВП у 2030 році завдяки штучному інтелекту — дослідження
Як зміниться світовий ВВП у 2030 році завдяки штучному інтелекту — дослідження
У 2030 році світовий ВВП може зрости на 14% завдяки штучному інтелекту, що дорівнює додатковим $15,7 трлн. Це робить ШІ найбільшою комерційною можливістю в сучасній економіці.
Про це йдеться в дослідженні PwC.
$15,7 трлн — це більше від нинішнього обсягу виробництва Китаю та Індії разом узятих. З них $6,6 трлн, ймовірно, буде отримано через підвищення продуктивності, а $9,1 трлн — побічних ефектів споживання.
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Найбільші економічні вигоди від ШІ отримають Китай (26% зростання ВВП у 2030 році) і Північна Америка (14,5% зростання), що еквівалентно $10,7 трлн і становить майже 70% глобального економічного впливу.
45% загального економічного зростання до 2030 року забезпечить вдосконалення продуктів, що стимулюватиме споживчий попит.
Це пов’язано з тим, що ШІ сприятиме більшій різноманітності продуктів, які з часом стануть більш персоналізованими, привабливими та доступними за ціною.
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Згідно з аналізом, охорона здоров’я, автомобільна промисловість і фінансові послуги — це сектори з найбільшим потенціалом для вдосконалення продуктів і проривів завдяки ШІ.
Однак в окремих сферах інших секторів також існує значний потенціал для отримання конкурентних переваг.
Хоча деякі ринки, сектори та окремі компанії є більш розвиненими ніж інші, загалом ШІ все ще перебуває на дуже ранній стадії розвитку.
З макроекономічного погляду, для ринків, що розвиваються, існують можливості випередити більш розвинені аналоги.

Як заробити за допомогою штучного інтелекту

За матеріалами:
Ain.Ua
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