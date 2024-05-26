Як зміниться світовий ВВП у 2030 році завдяки штучному інтелекту — дослідження Сьогодні 22:03 — Світ

Як зміниться світовий ВВП у 2030 році завдяки штучному інтелекту — дослідження

У 2030 році світовий ВВП може зрости на 14% завдяки штучному інтелекту, що дорівнює додатковим $15,7 трлн. Це робить ШІ найбільшою комерційною можливістю в сучасній економіці.

Про це йдеться в дослідженні PwC.

$15,7 трлн — це більше від нинішнього обсягу виробництва Китаю та Індії разом узятих. З них $6,6 трлн, ймовірно, буде отримано через підвищення продуктивності, а $9,1 трлн — побічних ефектів споживання.

Найбільші економічні вигоди від ШІ отримають Китай (26% зростання ВВП у 2030 році) і Північна Америка (14,5% зростання), що еквівалентно $10,7 трлн і становить майже 70% глобального економічного впливу.

45% загального економічного зростання до 2030 року забезпечить вдосконалення продуктів, що стимулюватиме споживчий попит.

Це пов’язано з тим, що ШІ сприятиме більшій різноманітності продуктів, які з часом стануть більш персоналізованими, привабливими та доступними за ціною.

Згідно з аналізом, охорона здоров’я, автомобільна промисловість і фінансові послуги — це сектори з найбільшим потенціалом для вдосконалення продуктів і проривів завдяки ШІ.

Однак в окремих сферах інших секторів також існує значний потенціал для отримання конкурентних переваг.

Хоча деякі ринки, сектори та окремі компанії є більш розвиненими ніж інші, загалом ШІ все ще перебуває на дуже ранній стадії розвитку.

З макроекономічного погляду, для ринків, що розвиваються, існують можливості випередити більш розвинені аналоги.

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