Відбере роботу у людей: «хрещений батько ШІ» пропонує розв’язання проблеми — Finance.ua

Відбере роботу у людей: «хрещений батько ШІ» пропонує розв’язання проблеми Сьогодні 02:49 — Технології&Авто

Відбере роботу у людей: «хрещений батько ШІ» пропонує розв’язання проблеми

«Хрещений батько штучного інтелекту» Джеффрі Гінтон вважає, що запровадження універсального базового доходу може вирішити проблему можливого дефіциту робочих місць, спровоковану розвитком ШІ.

Про це повідомив Insider.

Джеффрі Хінтон розповів BBC, що «дуже стурбований тим, що штучний інтелект займатиметься багатьма простими роботами».

«Зі мною консультувалися люди з Даунінг-стріт. Я порадив їм, що універсальний базовий дохід — це гарна ідея», — сказав він.

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Під універсальним базовим доходом розуміють регулярні однакові виплати всім громадянам країни, незалежно від їхнього доходу, соціального статусу, віку чи роботи без будь-яких зустрічних зобов’язань з їхнього боку.

В деяких містах та штатах США експерементували з впровадженням арантованого базового доходу, але для певних категорій.

На цю ідею також звернули увагу в ПАР, Кенії та Індії, як спосіб боротьби з бідністю.

На думку Хінтона, штучний інтелект підвищить продуктивність і збільшить доходи. Але якщо уряд не втрутиться, це лише зробить багатих ще багатшими. І лишить роботи бідних.

Хінтон виступає за більш обережний підхід до розробки штучного інтелекту та каже, що штучний інтелект може стати «загрозою зникнення» для людей через 5−20 років.

Також варто зазначити, що CEO OpenAI Сем Альтман проводить власний експеримент щодо універсального базового доходу, результати якого він очікує незабаром опублікувати. Він також нещодавно висунув ідею «універсального базового обчислення». Замість того, щоб отримувати готівку, кожен міг би отримати частину майбутньої LLM, такої як GPT-7.

Нагадаємо, до цього Джефрі Гінтон заявив, що залишає Google. Причиною цього він назвав свою стурбованість тим, що ШІ завдасть багато шкоди.

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