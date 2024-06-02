Сумарний світовий борг сягнув рекордної суми — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Сумарний світовий борг сягнув рекордної суми

Світ
22
Сумарний світовий борг сягнув рекордної суми
Сумарний світовий борг сягнув рекордної суми
За даними Інституту міжнародних фінансів, сумарний світовий борг зараз становить 315 трильйонів доларів.
Про це повідомляє CNBC.
«Згідно з даними Інституту міжнародних фінансів, світовий борг наразі становить 315 трильйонів доларів. Це поєднує запозичення домогосподарств, підприємств та урядів», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
Президент Всесвітнього економічного форуму Борге Бренде зазначив, що такого боргу світ не бачив з часів наполеонівських війн.
За його словами, ми наближаємося до рівня боргу у 100% світового ВВП.
«Сьогодні у світі живе близько 8,1 мільярда людей. Якби ми розділили цей борг на всіх людей на планеті, кожен з нас був би винен приблизно 39 тис. доларів», — сказав Бренде.
Читайте також
Найбільше люди у всьому світі знайомі з сімейним боргом, що включає такі речі, як іпотека, кредитні картки та студентську заборгованість. На початок 2024 року такі борги становили 59,1 трильйона доларів.
Заборгованість підприємств, яку корпорації використовують для фінансування своєї діяльності та зростання, склала 164,5 трильйона доларів.
Нарешті, є державний борг, який використовується для фінансування державних послуг та проєктів без підвищення податків.
Читайте також
Країни можуть позичати одна в одної або в глобальних установ, таких як Світовий банк та Міжнародний валютний фонд. Державний борг, на початку цього року, становив 91,4 трлн доларів.

Довідка Finance.ua:

  • у квітні 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 86,17 мільярда гривень, або на $0,47 млрд (в еквіваленті). Станом на кінець квітня держборг становив 6 010,42 млрд грн, або $151,52 млрд;
  • як писав раніше портал Oboz.ua, якщо перерахувати обсяг боргу станом на кінець минулого року на кожного українця, сума боргу сягне 162,3 тис. грн;
  • Україна опинилась на третьому місці у світі за рівнем заборгованості перед міжнародним кредитором. Загальна сума кредитів перевищила 9 мільярдів доларів.
За матеріалами:
borgexpert
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.