Сумарний світовий борг сягнув рекордної суми — Finance.ua

Сумарний світовий борг сягнув рекордної суми Сьогодні 08:13 — Світ

Сумарний світовий борг сягнув рекордної суми

За даними Інституту міжнародних фінансів, сумарний світовий борг зараз становить 315 трильйонів доларів.

Про це повідомляє CNBC.

«Згідно з даними Інституту міжнародних фінансів, світовий борг наразі становить 315 трильйонів доларів. Це поєднує запозичення домогосподарств, підприємств та урядів», — йдеться у повідомленні.

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Президент Всесвітнього економічного форуму Борге Бренде зазначив, що такого боргу світ не бачив з часів наполеонівських війн.

За його словами, ми наближаємося до рівня боргу у 100% світового ВВП.

«Сьогодні у світі живе близько 8,1 мільярда людей. Якби ми розділили цей борг на всіх людей на планеті, кожен з нас був би винен приблизно 39 тис. доларів», — сказав Бренде.

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Найбільше люди у всьому світі знайомі з сімейним боргом, що включає такі речі, як іпотека, кредитні картки та студентську заборгованість. На початок 2024 року такі борги становили 59,1 трильйона доларів.

Заборгованість підприємств, яку корпорації використовують для фінансування своєї діяльності та зростання, склала 164,5 трильйона доларів.

Нарешті, є державний борг, який використовується для фінансування державних послуг та проєктів без підвищення податків.

Країни можуть позичати одна в одної або в глобальних установ, таких як Світовий банк та Міжнародний валютний фонд. Державний борг, на початку цього року, становив 91,4 трлн доларів.

Довідка Finance.ua:

у квітні 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 86,17 мільярда гривень, або на $0,47 млрд (в еквіваленті). Станом на кінець квітня держборг становив 6 010,42 млрд грн, або $151,52 млрд;

грн, або $151,52 млрд; як писав раніше портал Oboz.ua, якщо перерахувати обсяг боргу станом на кінець минулого року на кожного українця, сума боргу сягне 162,3 тис. грн;



Україна опинилась на третьому місці у світі за рівнем заборгованості перед міжнародним кредитором. Загальна сума кредитів перевищила 9 мільярдів доларів.



borgexpert За матеріалами:

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