Банкіри назвали найкращий спосіб позбутися проблемних боргів — Finance.ua

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Банкіри назвали найкращий спосіб позбутися проблемних боргів

Особисті фінанси
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Банкіри назвали найкращий спосіб позбутися проблемних боргів
Банкіри назвали найкращий спосіб позбутися проблемних боргів
Реструктуризація, а не судове чи позасудове стягнення боргу, є найбільш ефективним інструментом врегулювання проблемних кредитів.
Про це заявили банкіри під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».
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«Найбільш потужним елементом, який вплинув на зменшення проблемних активів, є реструктуризація і робота з клієнтами», — заявив виконавчий директор напряму непрацюючих активів Кредобанку Анджей Голка.
Інші способи врегулювання NPL є менш суттєвими. «Минулого року списаних кейсів у нас було лише 0,5%, проданих кейсів — 2,5%, з яких дві третини — з-поза балансу, — зазначив він. — З місяця в місяць на 0,5 відсоткових пункта зменшуємо прострочку. І це для нас найбільш важливий показник».
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«У нас найбільша частка врегулювання проблемного портфеля — це реструктуризація», — підтвердив цей тренд заступник директора — начальник управління правового забезпечення департаменту проблемних активів ПУМБ Андрій Джура.
Директор департаменту реструктуризації та стягнення Укрексімбанку Анатолій Лола розповів, що з початку широкомасштабного вторгнення банку вдалося провести «декілька дуже великих реструктуризацій заборгованості позичальників». «Оперативне реагування на свіжих проблемних позичальників є запорукою успіху, щоб портфель NPL не йшов у категорію повністю безнадійних, а давав можливість його погасити, — каже банкір. — Робота з „проблемкою“ — це не просто щось забрати і продати, а отримати в погашення найбільшу суму грошових коштів».
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Реструктуризацію позичальникам пропонують не тільки діючі банки, а й Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який управляє портфелями банків в процесі ліквідації.
«Фонд має цікаві умови, і клієнти звертаються за реструктуризацією. В I кварталі більшість надходжень була від реструктуризації кредитної заборгованості. Ми розробили досить лояльні умови для клієнтів. І погоджуємо десь 99% запитів клієнтів, зокрема юридичних осіб», — зазначив начальник відділу стратегії задоволення вимог кредиторів ФГВФО Богдан Дубенський. З початку дії програми реструктуризації Фонд вже отримав понад 730 млн грн.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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