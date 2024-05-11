Коли кредитори можуть розкрити банківську таємницю: відповідь експерта — Finance.ua

Коли кредитори можуть розкрити банківську таємницю: відповідь експерта Сьогодні 21:15 — Особисті фінанси

Коли кредитори можуть розкрити банківську таємницю: відповідь експерта

Банки можуть розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю щодо клієнтів та їхніх рахунків, за наявності судового рішення чи запиту правоохоронних органів.

Про це повідомив колишній голова правління Інвестиційно-трастового банку Арсен Аванесян.

Що таке банківська таємниця

За словами Аванесяна, банківська таємниця — це ключовий елемент довіри у фінансовій системі, коли захищають конфіденційність даних клієнтів.

Однак у певних ситуаціях банки можуть бути змушені розкривати цю інформацію згідно із законодавством України.

Це інформація про діяльність та фінансове становище клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

У яких випадках можуть розкрити банківську таємницю

Фахівець зазначає, що в Україні банківська таємниця регулюється законами та нормативними актами, які забезпечують баланс між конфіденційністю даних клієнтів та інтересами правосуддя та громадської безпеки.

Він виділив наступні моменти:

за наявності судового рішення чи запиту правоохоронних органів банки зобов’язані надати інформацію про клієнтів та їхні рахунки;

українські кредитори повинні дотримуватись чітких процедур при отриманні запитів на розкриття банківської таємниці, забезпечуючи дотримання законності та захист інтересів клієнтів;

баланс між захистом конфіденційності клієнтів та забезпеченням правосуддя та громадської безпеки є ключовим аспектом в українській банківській сфері.

«Я переконаний у необхідності суворо дотримуватись законодавства при обробці запитів на розкриття банківської таємниці, забезпечуючи захист інтересів клієнтів та дотримання законності у всіх аспектах банківської діяльності», — наголосив Арсен Аванесян.

За даними НБУ, інформацію про операції, банківські рахунки чи платіжні картки кредитор має право надавати виключно за таких умов:

самим клієнтам (їхнім представникам);

за рішенням суду;

правоохоронним чи державним органам, які мають відповідні повноваження, проте виключно у випадках, у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Нагадаємо, наприкінці березня у НБУ повідомили , що порядок розкриття банківської таємниці про рахунки клієнтів не зазнав змін.

Позиція Національного банку щодо збереження банківської таємниці залишається незмінною, адже це важлива умова для забезпечення довіри клієнтів до банківського сектору.

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