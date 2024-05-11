Коли кредитори можуть розкрити банківську таємницю: відповідь експерта — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Коли кредитори можуть розкрити банківську таємницю: відповідь експерта

Особисті фінанси
18
Коли кредитори можуть розкрити банківську таємницю: відповідь експерта
Коли кредитори можуть розкрити банківську таємницю: відповідь експерта
Банки можуть розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю щодо клієнтів та їхніх рахунків, за наявності судового рішення чи запиту правоохоронних органів.
Про це повідомив колишній голова правління Інвестиційно-трастового банку Арсен Аванесян.

Що таке банківська таємниця

За словами Аванесяна, банківська таємниця — це ключовий елемент довіри у фінансовій системі, коли захищають конфіденційність даних клієнтів.
Читайте також
Однак у певних ситуаціях банки можуть бути змушені розкривати цю інформацію згідно із законодавством України.
Це інформація про діяльність та фінансове становище клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

У яких випадках можуть розкрити банківську таємницю

Фахівець зазначає, що в Україні банківська таємниця регулюється законами та нормативними актами, які забезпечують баланс між конфіденційністю даних клієнтів та інтересами правосуддя та громадської безпеки.
Він виділив наступні моменти:
  • за наявності судового рішення чи запиту правоохоронних органів банки зобов’язані надати інформацію про клієнтів та їхні рахунки;
  • українські кредитори повинні дотримуватись чітких процедур при отриманні запитів на розкриття банківської таємниці, забезпечуючи дотримання законності та захист інтересів клієнтів;
  • баланс між захистом конфіденційності клієнтів та забезпеченням правосуддя та громадської безпеки є ключовим аспектом в українській банківській сфері.
«Я переконаний у необхідності суворо дотримуватись законодавства при обробці запитів на розкриття банківської таємниці, забезпечуючи захист інтересів клієнтів та дотримання законності у всіх аспектах банківської діяльності», — наголосив Арсен Аванесян.
Читайте також
За даними НБУ, інформацію про операції, банківські рахунки чи платіжні картки кредитор має право надавати виключно за таких умов:
  • самим клієнтам (їхнім представникам);
  • за рішенням суду;
  • правоохоронним чи державним органам, які мають відповідні повноваження, проте виключно у випадках, у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність».
Нагадаємо, наприкінці березня у НБУ повідомили, що порядок розкриття банківської таємниці про рахунки клієнтів не зазнав змін.
Позиція Національного банку щодо збереження банківської таємниці залишається незмінною, адже це важлива умова для забезпечення довіри клієнтів до банківського сектору.

Порівняння ставок та умов депозитів на Finance.ua💰

За матеріалами:
Телеканал новин 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.