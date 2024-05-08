Швейцарські банки продовжують приймати від росіян платежі, якщо вони перевищують $10 млн — Forbes Сьогодні 19:32 — Фондовий ринок

Хоча Швейцарія посилила правила банківського обслуговування громадян рф, частина банків країни продовжує приймати з росії великі перекази в рублях.

Про це повідомляє російський Forbes з посиланням на свої джерела.

За словами одного зі співрозмовників, переведення рублів стає можливим, якщо сума перевищує $10 млн. Для цього клієнт дзвонить своєму менеджеру, який узгоджує таку операцію всередині банку зі спеціалістами, які стежать за відповідністю її вимогам законодавства. Потім відбувається обмін рублів на валюту, яка має бути розміщена в цьому ж банку. За таку операцію стягується комісія у розмірі 0,2−0,4% від усієї суми.

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Джерела, з якими вдалося поговорити Forbes, не називають конкретні банки, які здійснюють такі перекази, однак один із них зізнався, що знає серед них принаймні два, які входять до десятки найбільших у Швейцарії.

У березні швейцарські банки почали закривати рахунки клієнтів із російським громадянством. Це пояснювалося тим, що фінансові організації не хочуть витрачати час та кошти на складні додаткові перевірки легітимності операцій, які здійснюють такі люди.

2023 року клієнти швейцарських банків з російським громадянством зіткнулися з блокуванням своїх рахунків. Причиною для цього могло стати ведення бізнесу в рф та сплата там податків.

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У той же час стало відомо, що за 2023 рік Швейцарія зняла обмеження із заблокованих раніше російських активів на суму 290 млн швейцарських франків (близько $318 млн), оскільки «не були виявлені підстави для подальшого блокування».

На думку експертів, швидше за все, з активів, що належать приватним особам, обмеження зніматимуть і далі, а потім ці гроші будуть виведені за межі європейських юрисдикцій.

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