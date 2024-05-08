У МВФ висловилися щодо можливого використання російських активів для України — Finance.ua

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У МВФ висловилися щодо можливого використання російських активів для України

Казна та Політика
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У МВФ висловилися щодо можливого використання російських активів для України
У МВФ висловилися щодо можливого використання російських активів для України
Перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Гіта Гопінат висловилася щодо можливого використання російських активів для підтримки України, вказавши, що для МВФ важливо, щоб будь-яка дія мала достатнє правове підґрунтя та не підривала функціонування міжнародної валютної системи.
Про це вона сказала на заході «Геополітика та її вплив на світову торгівлю та долар» 7 травня.
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«Багато країн уважно стежать за дискусією про потенційне використання російських державних активів, включаючи резерви банку росії, для підтримки України. Хоча це повинні визначати відповідні суди та юрисдикції, для МВФ важливо, щоб будь-яка дія мала достатню правову основу та не підривала функціонування міжнародної валютної системи», — вказала Гопінат.
Нагадаємо, у Європі досягли домовленості щодо використання близько 90% доходів, отриманих від заморожених в Євросоюзі російських активів, на закупівлю зброї для України. Таку заяву зробив німецький канцлер Олаф Шольц.

російські активи: скільки коштів та в яких країнах заморожено 🔍

За матеріалами:
УНН
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