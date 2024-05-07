У ЄС погодили використання 90% доходів від заморожених активів рф на допомогу Києву — Шольц — Finance.ua
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У ЄС погодили використання 90% доходів від заморожених активів рф на допомогу Києву — Шольц

Казна та Політика
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У ЄС погодили використання 90% доходів від заморожених активів рф на допомогу Києву — Шольц
У ЄС погодили використання 90% доходів від заморожених активів рф на допомогу Києву — Шольц
У Європі досягли домовленості щодо використання близько 90% доходів, отриманих від заморожених в Євросоюзі російських активів, на закупівлю зброї для України. Таку заяву зробив німецький канцлер Олаф Шольц.
«Важливо, щоб ми також погодилися з тим, що ці гроші можуть бути використані для закупівель зброї не тільки в ЄС, але й для закупівель у всьому світі», — цитує Reuters його заяву після зустрічі з членами урядів трьох балтійських країн у Ризі.
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Зазначається, що немає жодних зобов’язань закуповувати озброєння виключно у Європі.
«Тому що насправді найважливіше зараз — поставити зброю швидко, а не тоді, коли буде збудовано нову фабрику», — наголосив Шольц.
Агентство нагадало, що ще в березні верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель виступив із пропозицією перерахувати 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, до фонду ЄС, який фінансує закупівлю зброю для України.
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Близько 70% усіх російських активів, заморожених на Заході, зберігаються в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Бельгії. Він має цінні папери та готівку російського центробанку на суму, еквівалентну 190 мільярдам євро.

російські активи: скільки коштів та в яких країнах заморожено 🔍

За матеріалами:
УНІАН
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