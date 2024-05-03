На відбудову потрібно $486 млрд: Кабмін створив групу з питань конфіскації російських активів — Finance.ua
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На відбудову потрібно $486 млрд: Кабмін створив групу з питань конфіскації російських активів

Казна та Політика
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Уряд затвердив проєкт указу, який оновлює склад робочої групи, що займається розробкою механізмів відшкодування за пошкоджене внаслідок російської агресії майно.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
«Президент Володимир Зеленський поставив чітке завдання — зробити так, щоб заморожені на Заході російські активи були спрямовані на користь України. Сьогодні робимо важливий крок», — відзначив Денис Шмигаль.
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Також уряд створив окрему підгрупу, яка безпосередньо працюватиме над питанням конфіскації російських суверенних активів за кордоном. До складу підгрупи, зокрема, увійдуть представники міністерств, Офісу Президента, Парламенту, НБУ, українські та іноземні експерти.
«Наша незмінна принципова позиція — росія повинна за все заплатити сповна. Відповідно до оцінки RDNA-3, яку ми зробили зі Світовим банком, потреби на відбудову складають 486 млрд доларів. За час повномасштабної війни ворог зруйнував або пошкодив понад 250 тисяч житлових будівель, до 4 тисяч шкіл, більше тисячі лікарень та багато інших об'єктів», — сказав прем'єр-міністр.
За словами очільника уряду, Україна вже зараз дискутує з партнерами про конкретні механізми того, як саме росія має заплатити.

російські активи: скільки коштів та в яких країнах заморожено 🔍

За матеріалами:
Finance.ua
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