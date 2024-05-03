Італія хоче відшкодування від ЄС за конфісковані росією активи — Finance.ua
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Італія хоче відшкодування від ЄС за конфісковані росією активи

Світ
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Італія хоче відшкодування від ЄС за конфісковані росією активи
Італія хоче відшкодування від ЄС за конфісковані росією активи
Італія намагається на рівні ЄС домогтися відшкодування європейським компаніям втрат, яких вони зазнали через російські контрсанкції.
Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні на зустрічі із представниками італійських компаній, які працюють в росії, пише Reuters.
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«Ми активно працюємо на європейському фронті, оскільки питання санкцій може бути вирішене лише у європейському контексті. Ми шукаємо рішення, аби компенсувати втрати, що зазнали компанії, яких торкнулися російські санкції», — сказав Таяні.
За даними урядових джерел Reuters, ЄС може надати європейським компаніям, чиє майно й активи були конфісковані росією, доступ до частини заморожених коштів Газпрому або інших російських фірм.
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Нагадаємо, президент росії володимир путін видав указ про те, що управління російськими підрозділами виробників побутової техніки Ariston і Bosch передається дочірній компанії Газпрому — «Газпром побутові системи».
28 квітня МЗС Італії викликало посла росії у Римі через ці рішення москви.
За матеріалами:
Укрінформ
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