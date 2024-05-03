Пишний порахував, чи покриють активи рф збитки України від війни — Finance.ua
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Пишний порахував, чи покриють активи рф збитки України від війни

Казна та Політика
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Заморожених активів рф не вистачить, щоб покрити завдані повномасштабною війною Україні збитки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Національного банку України (НБУ) Андрія Пишного в інтервʼю «Ми-Україна».
Як пояснив Пишний, сума заморожених активів країни-терориста складає близько 300 млрд доларів.
«Точна цифра ніде не звучить. Вона завжди звучить з певним діапазоном: 260−280−300, в залежності від країн. Але ми можемо зрозуміти загальний обсяг. Це близько 300 млрд доларів», — зауважив голова НБУ.
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За словами Пишного, Україна розглядає заморожені активи росії як джерело покриття збитків, які було завдано й будуть завдані під час війни.
Згідно з «швидкою» оцінкою Світового банку, станом на кінець 2023 року, повномасштабна війна завдала Україні збитків на 500 млрд доларів. У зв’язку з цим, заморожених активів не вистачить для їх покриття.
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«Але ми розраховуємо, що це буде джерелом відповідних коштів, які будуть потрібні Україні і для супротиву, і для компенсацій», — відзначив Пишний.

Заморожені активи росії

Після початку повномасштабної війни Захід заморозив близько 300 млрд доларів російських активів. Наразі конфіскувати їх не вдалось через юридичні, а також репутаційні ризики. Втім, це питання продовжує порушуватись.
В середині квітня віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс припускав, що заморожені активи ворога можуть використати в якості застави для надання Україні кредитів.
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Нещодавно підписаний головою Білого дому Джо Байденом закон про підтримку України також дозволяє його адміністрації конфіскувати заморожені активи росії на користь України. Мова йде про близько 5 млрд доларів. Втім, як пишуть ЗМІ, Штати ймовірно не зроблять цього без згоди з боку інших членів G7 та Європейського союзу (ЄС).

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За матеріалами:
РБК-Україна
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