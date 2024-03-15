Пишний став «Головою центрального банку року» за версією Central Banking Awards 2024 — Finance.ua

Пишний став «Головою центрального банку року» за версією Central Banking Awards 2024 Сьогодні 10:40

Пишний став «Головою центрального банку року» за версією Central Banking Awards 2024

Очільник Національного банку України Андрій Пишний отримав нагороду «Голова центрального банку» за підсумками премії Central Banking Awards 2024.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Цю престижну міжнародну нагороду щороку вручає профільний британський журнал Central Banking, оцінюючи діяльність центральних банків та фінансових регуляторів за попередній рік.

«Дякую професійній спільноті за нагороду. Стале визнання нашої інституції на такому високому рівні є черговим свідченням ефективності роботи НБУ. Ми навчилися виходити за межі звичного розуміння про роботу центробанку, дивитися на наш мандат ширше. Упродовж 2023 року всі переконалися, наскільки відчутними є наслідки російської агресії для глобального світу.

Читайте також НБУ оприлюднив перелік системно важливих банків в Україні

Ми вдячні партнерам, які проходять цей шлях разом з Україною. Партнерство — основа цивілізованого світу, ефективного функціонування та урядування всіх його систем. І це вимагає поглиблення співпраці з усвідомленням того, що Перемога України є питанням глобальної безпеки та макрофінансової стабільності зараз і в майбутньому", — прокоментував Андрій Пишний.

Міжнародне журі відзначило успіхи Андрія Пишного як Голови НБУ упродовж 2023 року, лідерські якості та ухвалені рішення, спрямовані на забезпечення цінової та фінансової стабільності в Україні у воєнний час для сприяння сталому економічному зростанню.

Довідка Finance.ua:

Central Banking — топовий міжнародний журнал для центробанкірів, який читають працівники більш ніж ста центральних банків світу. Central Banking Awards — щорічна нагорода цього профільного журналу. Вона складається з 26 номінацій, 13 із яких відзначають успішні кейси та здобутки центральних банків світу, а решта 13 — учасників фінансового ринку.

Навесні 2019 року Національний банк уперше в історії України отримав міжнародну нагороду Central Banking Awards у номінації Transparency. Вдруге Національний банк отримав цю міжнародну нагороду у 2021 році у номінації Currency Manager.



Минулого року Національний банк отримав від Central Banking потрійне визнання та нагороди у номінаціях Central bank of the year, Payments and Market Infrastructure Development та Currency Manager.

потрійне визнання та нагороди у номінаціях Central bank of the year, Payments and Market Infrastructure Development та Currency Manager. На початку року Андрій Пишний отримав нагороду «Голова центрального банку-2024» (The Banker Central Banker of the Year), як найкращий керівник центробанку у світі та Європі.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.