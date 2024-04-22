Україна може залучити позику під заставу заморожених російських активів, — Пишний Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Україна може залучити позику під заставу заморожених російських активів, — Пишний

Україна може залучити позику під заставу заморожених російських активів.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтервʼю українській службі Голосу Америки.

Андрій Пишний підтвердив що є декілька шляхів для залучення заморожених російських активів на допомогу Україні.

Одним із таких він назвав позику під заставу активів чи прибутку від російських активів.

«Ми в НБУ залишаємось прихильниками консолідованої відповіді міжнародного товариства, непорушення міжнародного права, яку провідні юридичні школи визначили як концепцію контрзаходів, це відкриває можливість доступу до самих знерухомлених активів. Разом з тим ми бачимо, що зараз пожвавилась дискусія навколо іншого варіанту, так самого боргового: коли ці знерухомлені активи розглядаються як застава для відповідної позики. Разом з тим є й інші варіанти які передбачають що Україна повинна отримати можливість залучити позику під майбутні доходи, які генерують ці знерухомлені активи», — сказав голова НБУ.

За його словами, для кожного варіанту потрібна політична та юридична воля.

У першу чергу для відкриття доступу до російських активів для України, потрібна політична воля, а юридичні приводи для залучення російських активів вже існують.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.