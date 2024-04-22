Україна може залучити позику під заставу заморожених російських активів, — Пишний — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна може залучити позику під заставу заморожених російських активів, — Пишний

Казна та Політика
13
Україна може залучити позику під заставу заморожених російських активів, — Пишний
Україна може залучити позику під заставу заморожених російських активів, — Пишний
Україна може залучити позику під заставу заморожених російських активів.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтервʼю українській службі Голосу Америки.
Андрій Пишний підтвердив що є декілька шляхів для залучення заморожених російських активів на допомогу Україні.
Одним із таких він назвав позику під заставу активів чи прибутку від російських активів.
«Ми в НБУ залишаємось прихильниками консолідованої відповіді міжнародного товариства, непорушення міжнародного права, яку провідні юридичні школи визначили як концепцію контрзаходів, це відкриває можливість доступу до самих знерухомлених активів. Разом з тим ми бачимо, що зараз пожвавилась дискусія навколо іншого варіанту, так самого боргового: коли ці знерухомлені активи розглядаються як застава для відповідної позики. Разом з тим є й інші варіанти які передбачають що Україна повинна отримати можливість залучити позику під майбутні доходи, які генерують ці знерухомлені активи», — сказав голова НБУ.
За його словами, для кожного варіанту потрібна політична та юридична воля.
У першу чергу для відкриття доступу до російських активів для України, потрібна політична воля, а юридичні приводи для залучення російських активів вже існують.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.