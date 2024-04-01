Пишний: нам потрібно економити резерви — Finance.ua

Пишний: нам потрібно економити резерви Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Пишний: нам потрібно економити резерви

Національний банк України продає долари зі своїх резервів, щоб компенсувати структурний дефіцит валюти під час війни, запобігти девальвації гривні та підтримати макрофінансову стабільність.

Про це пише голова Національного банку України Андрій Пишний.

За словами Голови Нацбанку Андрія Пишного, з початку повномасштабного вторгнення на валютному ринку України виникла структурна нестача валюти.

«Щоб не допустити цього, НБУ збалансовує валютний ринок, продаючи валюту з міжнародних резервів. Курсова стійкість та двосторонні коливання курсу важливі як для збереження помірної інфляції, так і для захисту міжнародних резервів. За хронічної ж девальвації в людей буде постійний стимул купити валюту, що виснажуватиме резерви», — пише голова НБУ.

За його словами, міжнародні резерви України є вичерпними, а вони є необхідними для ефективного функціонування економіки і забезпечення обороноздатності, особливо в умовах відкритості нашої економіки. В такому контексті значна резервна безпека є важливою для мінімізації ризиків в разі виникнення конфліктних ситуацій.

Пишний пояснює, що для контролю попиту на іноземну валюту та економії резервів гривня повинна мати високу вартість. Це можливо завдяки відносно високій обліковій ставці, яка разом з іншими інструментами стимулює конкуренцію між банками за вкладників і спонукає їх пропонувати привабливі умови для депозитів.

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Розбалансування економічних очікувань небезпечне, макрофінансова стабільність як і її втрата — це результат не лише рішень і дій, це також наслідок заяв полісімейкерів. Так, сказане має вплив на економічні очікування, наступну поведінку і свою ціну.

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