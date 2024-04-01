Експерт дав прогноз, чи будуть «стрибки» курсу долара в Україні — Finance.ua

Експерт дав прогноз, чи будуть «стрибки» курсу долара в Україні Сьогодні 14:48 — Валюта

Експерт дав прогноз, чи будуть «стрибки» курсу долара в Україні

Курс долара в Україні продовжить коливатися, хоча загрози різкого зростання наразі немає, спрогнозував економіст Олег Устенко в ефірі телемарафону.

«Я б звернувся до державного бюджету, у державному бюджеті курс (середньорічний) якраз і встановлено на рівні приблизно 40 гривень за 1 долар. Тому я не думаю, що ми можемо очікувати якісь значні курсові коливання. Вони коливатимуться в межах того, що ми зараз із вами бачимо», — зазначив він.

Устенко вважає, що Національний банк буде поступово переходити до більш гнучкого курсоутворення: «У них є всі важелі для того, щоб згладжувати будь-які такі значні курсові коливання. А плюс-мінус 2−3% до курсу, який ми бачили тиждень — два тижні тому — це більш-менш прийнятно».

Нагадаємо, Національний банк України встановив на понеділок, 1 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,00 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 22 копійки.

Щодо євро національна валюта також подорожчала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлено на рівні 42,16 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 21 копійку.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.