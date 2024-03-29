Курс напередодні Великодня: що буде з доларом в кінці березня та протягом квітня — Finance.ua

Курс напередодні Великодня: що буде з доларом в кінці березня та протягом квітня Сьогодні 19:02 — Валюта

Курс напередодні Великодня: що буде з доларом в кінці березня та протягом квітня

На валютному ринку України продовжуються курсові коливання, однак експерт каже, що такі зміни є запланованими. На Великдень показники американської валюти перебуватимуть в межах 39−40 гривень.

Здорожчання і здешевшання готівкового долара перебуває в межах створеної системи валютних коливань. Про це повідомив Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

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«До того ж макрофін, його обсяг, до міри „вивільнив“ регулятора: він має змогу до більш варіативної курсової поведінки на міжбанку», — додав експерт.

А от на міжбанку наразі триває затишшя, каже Лєсовий, адже ріст курсу не спричинив збільшення попиту серед населення.

Як прогнозує експерт, напередодні Великодня (кінець березня-протягом квітня 2024 року), курс долара на міжбанку та готівковому ринку перебуватиме в межах 39−40 гривень.

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