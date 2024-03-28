Долар стабілізується? Якого курсу валют чекати у квітні — Finance.ua
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Долар стабілізується? Якого курсу валют чекати у квітні

Валюта
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Долар стабілізується? Якого курсу валют чекати у квітні
Долар стабілізується? Якого курсу валют чекати у квітні
Протягом квітня курс долара на валютному ринку має бути нижче 39 гривень. Експерт прогнозує що американська валюта укріпиться.
Як повідомив економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, джерелом, яке забезпечить виплати населенню, буде макрофінансова допомога. Коридор коливання курсу долара у квітні очікується в межах 38−39 гривень.
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«Як тільки Міністерство фінансів продасть всі ті 4,6 млрд євро, що йому прийдуть від Європейського Союзу, Нацбанк трішки укріпить. Принаймні у квітні нижче 39 гривень курс гривні буде. Коридор — 38−39 грн за долар», — сказав експерт.
За його словами, у березні пройшла індексація соціальних стандартів, тому Україна не побачила інфляції й доходи населення лише зросли.

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При цьому джерелом виплат були не зароблені Україною кошти, а макрофінансова допомога, наголосив експерт. Тому що зараз, при повномасштабному вторгненні російської федерації, всі позичені у партнерів кошти Україна витрачає на соціальні витрати.
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