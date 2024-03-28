Долар стабілізується? Якого курсу валют чекати у квітні — Finance.ua

Долар стабілізується? Якого курсу валют чекати у квітні Сьогодні 13:02 — Валюта

Долар стабілізується? Якого курсу валют чекати у квітні

Протягом квітня курс долара на валютному ринку має бути нижче 39 гривень. Експерт прогнозує що американська валюта укріпиться.

. Коридор коливання курсу долара у квітні очікується в межах 38−39 гривень. Як повідомив економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, джерелом, яке забезпечить виплати населенню, буде макрофінансова допомога

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«Як тільки Міністерство фінансів продасть всі ті 4,6 млрд євро, що йому прийдуть від Європейського Союзу, Нацбанк трішки укріпить. Принаймні у квітні нижче 39 гривень курс гривні буде. Коридор — 38−39 грн за долар», — сказав експерт.

За його словами, у березні пройшла індексація соціальних стандартів, тому Україна не побачила інфляції й доходи населення лише зросли.

При цьому джерелом виплат були не зароблені Україною кошти, а макрофінансова допомога, наголосив експерт. Тому що зараз, при повномасштабному вторгненні російської федерації, всі позичені у партнерів кошти Україна витрачає на соціальні витрати.

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