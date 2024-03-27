Чому подорожчав долар: експерт вказав на кілька факторів — Finance.ua

Чому подорожчав долар: експерт вказав на кілька факторів Сьогодні 16:02 — Валюта

Чому подорожчав долар: експерт вказав на кілька факторів

За останні два тижні гривня втратила близько 2,9% відносно долара та 1,9% відносно євро. Окрім дій Національного банку, на курс впливають ситуативні та психологічні фактори.

Про це повідомив ексголова Ради Національного банку України Богдан Данилишин у Facebook.

За його словами, ринкові коливання готівкового курсу зумовлені ситуативними чинниками: готівковий сегмент ринку оперативно реагує на міжбанківський ринок, де вирішальним чинником впливу на курс і далі залишаються активні інтервенції НБУ.

«Наразі серед чинників, що додатково прискорювали девальваційні процеси були, насамперед, психологічні через: ситуацію на полі бою, ускладнення з перетином кордону тощо», — зазначив Данилишин.

Читайте також Що спровокувало зростання курсу долара в Україні й чого чекати надалі

Нагадаємо, курс долара активно зростає останні тижні. НБУ майже щодня підвищує офіційний курс до нового історичного максимуму. Офіційний курс на 27 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,343 грн за 1 долар (+0,1132 грн). Вище курс був 26 березня — 39,2298 гривень за 1 долар.

Довідка Finance.ua:

долар останніми днями значно подорожчав, а офіційний курс НБУ зріс до нового максимуму. Але найближчим часом курс може піти вниз;

«Ми не очікуємо курс 40 грн/долар в короткостроковій перспективі. Не виключаємо корекцію наприкінці місяця та на початку квітня в податковий та зарплатний період», — сказав Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку.



Бажаєте знати що з курсом? Та чи буде долар дорожчати? Finance.ua запускає безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.