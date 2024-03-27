Чому подорожчав долар: експерт вказав на кілька факторів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чому подорожчав долар: експерт вказав на кілька факторів

Валюта
40
Чому подорожчав долар: експерт вказав на кілька факторів
Чому подорожчав долар: експерт вказав на кілька факторів
За останні два тижні гривня втратила близько 2,9% відносно долара та 1,9% відносно євро. Окрім дій Національного банку, на курс впливають ситуативні та психологічні фактори.
Про це повідомив ексголова Ради Національного банку України Богдан Данилишин у Facebook.

Дізнатись актуальну інформацію про курси валют в Україні💶

За його словами, ринкові коливання готівкового курсу зумовлені ситуативними чинниками: готівковий сегмент ринку оперативно реагує на міжбанківський ринок, де вирішальним чинником впливу на курс і далі залишаються активні інтервенції НБУ.
«Наразі серед чинників, що додатково прискорювали девальваційні процеси були, насамперед, психологічні через: ситуацію на полі бою, ускладнення з перетином кордону тощо», — зазначив Данилишин.
Читайте також
Нагадаємо, курс долара активно зростає останні тижні. НБУ майже щодня підвищує офіційний курс до нового історичного максимуму. Офіційний курс на 27 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,343 грн за 1 долар (+0,1132 грн). Вище курс був 26 березня — 39,2298 гривень за 1 долар.

Довідка Finance.ua:

  • долар останніми днями значно подорожчав, а офіційний курс НБУ зріс до нового максимуму. Але найближчим часом курс може піти вниз;
  • «Ми не очікуємо курс 40 грн/долар в короткостроковій перспективі. Не виключаємо корекцію наприкінці місяця та на початку квітня в податковий та зарплатний період», — сказав Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку.
Бажаєте знати що з курсом? Та чи буде долар дорожчати? Finance.ua запускає безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події.

Підписатися на розсилку💸

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.