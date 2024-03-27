Чому подорожчав долар: експерт вказав на кілька факторів — Finance.ua

Чому подорожчав долар: експерт вказав на кілька факторів
За останні два тижні гривня втратила близько 2,9% відносно долара та 1,9% відносно євро. Окрім дій Національного банку, на курс впливають ситуативні та психологічні фактори.
Про це повідомив ексголова Ради Національного банку України Богдан Данилишин у Facebook.
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За його словами, ринкові коливання готівкового курсу зумовлені ситуативними чинниками: готівковий сегмент ринку оперативно реагує на міжбанківський ринок, де вирішальним чинником впливу на курс і далі залишаються активні інтервенції НБУ.
«Наразі серед чинників, що додатково прискорювали девальваційні процеси були, насамперед, психологічні через: ситуацію на полі бою, ускладнення з перетином кордону тощо», — зазначив Данилишин.
Нагадаємо, курс долара активно зростає останні тижні. НБУ майже щодня підвищує офіційний курс до нового історичного максимуму. Офіційний курс на 27 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,343 грн за 1 долар (+0,1132 грн). Вище курс був 26 березня — 39,2298 гривень за 1 долар.
Довідка Finance.ua:
- долар останніми днями значно подорожчав, а офіційний курс НБУ зріс до нового максимуму. Але найближчим часом курс може піти вниз;
- «Ми не очікуємо курс 40 грн/долар в короткостроковій перспективі. Не виключаємо корекцію наприкінці місяця та на початку квітня в податковий та зарплатний період», — сказав Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку.
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