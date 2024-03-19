Долар дорожчає: чи зросте курс до 40 гривень та чи варто купувати валюту — Finance.ua

Долар дорожчає: чи зросте курс до 40 гривень та чи варто купувати валюту Сьогодні 09:02 — Валюта

Долар дорожчає: чи зросте курс до 40 гривень та чи варто купувати валюту

Долар останніми днями значно подорожчав, а офіційний курс НБУ зріс до нового максимуму. Але найближчим часом курс може піти вниз.

Про це розказав Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку

Як зазначив банкір, регулятор бере активну участь у торгах, але дає національній валюті послабитись, намагаючись витратити менше золотовалютних резервів.

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«Ми не очікуємо курс 40 грн/долар в короткостроковій перспективі. Не виключаємо корекцію наприкінці місяця та на початку квітня в податковий та зарплатний період», — сказав Курінний.

За його словами, крім того, ринок, Мінфін та НБУ очікують на отримання траншу від наших міжнародних партнерів. «Можливо, після цього регулятор буде активніше брати участь в торгах з інтервенціями», — додав він.

Чи варто купувати валюту

Курінний зазначив, що Нацбанк не відхиляється від своєї стратегії керованої гнучкості обмінного курсу.

«Але зараз важко точно спрогнозувати те, який саме буде курс. Тому спостерігаємо за ринком та очікуємо на деяке зміцнення гривні після декількох днів послаблення», — додав він.

Зазначимо, курс на міжбанку 18 березня вперше зріс до 39 грн/долар, а НБУ на 19 березня підняв курс до нового максимуму — 38,97 грн/долар.

На готівковому ринку курс в продажу зріс на 40 копійок до 39,15 грн/долар.

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