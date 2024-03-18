Що буде з курсом долара цього тижня: прогноз банкіра — Finance.ua

Що буде з курсом долара цього тижня: прогноз банкіра Сьогодні 10:03 — Валюта

Що буде з курсом долара цього тижня: прогноз банкіра

З 18 до 24 березня загальна ситуація на валютному ринку України не зазнає глобальних змін. Зміни курсів будуть частими, але не надто значними.

Про це сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку

За його словами, з одного боку, ринок перебуватиме під впливом режиму «керованої гнучкості» (вільне курсоутворення на міжбанку за тактики регулятора на гасіння надмірного попиту через валютні інтервенції), а з іншого — цілком можливо, що поступово реалізовуватиметься тактика на максимальне зближення безготівкового і готівкових курсів валют.

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«На перший погляд, на ринку відбуватиметься щоденний хаос зміни курсів, проте у глобальному значенні часті зміни не стануть перешкодою для нормального функціонування ринку і тим більше не нестимуть жодної загрози (часті різновекторні зміни будуть незначними). Натомість це якраз свідчитиме про нормальний стан ринку, де курсоутворення майже цілком залежить від рівня попиту», — сказав Лєсовий.

Крім того, за аналогією останніх кількох місяців, на готівковому ринку курсоутворення базуватиметься на курсових показниках міжбанку з додаванням комісії фінустанов, додав банкір.

Як зазначив експерт, також спостерігатиметься конкуренція курсів купівлі на готівковому ринку: різниця між курсами купівлі банків і обмінних пунктів складе 0,1−0,2 грн. Проте подальше зближення курсів міжбанку і готівкового ринку можливе лише в умовах превалювання пропозиції над попитом.

Щодо основних показників ринку, то вони будуть такими:

Коридори валютних змін: 38−39 грн/долар та 41−42,5 грн/євро (міжбанк), 38,5−39,5 грн/долар та 41−43 грн/євро (готівковий ринок);

Різниця між курсами купівлі та продажу у банках складе до 0,6 грн за долар, до 1 грн за євро, в обмінних пунктах — до 1 грн за долар, до 1,3 грн за євро.

«Загалом можна очікувати, що тиждень (як і до кінця березня) не стане якимсь унікальним чи непередбачуваним: уже тривалий час валютний ринок живе в напівліберальній парадигмі, отже попри часті лайтові курсові зміни, вони все ж не зашкодять його загальній архітектурі», — констатував Лєсовий.

Нагадаємо, курс долара значно зріс за останній тиждень. Офіційний курс долара двічі оновлював історичний максимум. НБУ встановив на 18 березня курс на рівні 38,7998 грн/долар.

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