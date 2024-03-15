Банки та обмінники конкурують за долари: як це впливає на курс валют — Finance.ua

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Банки та обмінники конкурують за долари: як це впливає на курс валют

Валюта
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Банки та обмінники конкурують за долари: як це впливає на курс валют
Банки та обмінники конкурують за долари: як це впливає на курс валют
Курс долара до кінця поточного тижня в Україні зміниться слабко, вважають експерти. Зміни його до 24 березня навряд чи виявляться надто помітними, тим більше на тлі зростання конкуренції банків та обмінних пунктів за клієнтів.
Про це повідомив начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий. За його словами, на ринку спостерігаються щоденні курсові зміни, але вони досі помірні і не викликають надмірного ажіотажу.
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Для того, щоб утримувати ринок у стабільному стані, НБУ потрібно проводити валютні інтервенції у розмірі 500−600 млн дол. на тиждень.
При цьому досить довго на готівковому ринку можна говорити про явище конкуренції між фінустановами за продавця (різниця між курсами купівлі у комбанках та обмінних пунктах майже однакова). Однак подальше зближення безготівкового та готівкового курсів буде можливим лише за суттєвого домінування пропозиції над попитом.
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Також хоча на курс і впливають настрої українців, правда, він має свій «термін придатності», його вплив на ринок здебільшого швидкоплинний, адже дефіциту валюти немає, фінустанови за необхідності здатні наситити ринок.
При цьому ймовірний валютний коридор для долара на 18−24 березня, за прогнозом Тараса Лєсового, становитиме 38,5−39,5 грн на готівковому ринку, а щоденні коливання можуть досягати 30−50 копійок на доларі.
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