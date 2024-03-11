Яким буде курс долара до гривні цього року: прогноз агентства S&P — Finance.ua

Яким буде курс долара до гривні цього року: прогноз агентства S&P Сьогодні 10:02 — Валюта

Яким буде курс долара до гривні цього року: прогноз агентства S&P

41,02 грн/долар, а до кінця наступного — до 43,89 грн/долар. Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings очікує, що курс долара до кінця 2024 року зросте до, а до кінця наступного — до

Проте, згідно з базовим сценарієм агентство, уряд України та НБУ збережуть свій адміністративний потенціал навіть перед серйозними військовими загрозами.

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За прогнозом, економічне зростання України продовжиться у 2024 році завдяки розширенню внутрішнього попиту та подальшому відновленню морського експорту, проте воно знизиться до 3,9% із приблизно 5,5% минулого року через ефект високої бази, створеного сильним сільськогосподарським сезоном.

«За відсутності значної ескалації війни ми прогнозуємо, що економіка України зросте в середньому приблизно на 4−5% у середньостроковій перспективі, але відновлення до довоєнного рівня малоймовірне в найближчому майбутньому», — йдеться у повідомленні.

Війна

S&P зазначає, що війни з росією продовжують формувати макроекономічні перспективи України.

«Неясно, як може розвиватися війна, але ми вважаємо, що військовий глухий кут без будь-яких серйозних змін на лінії фронту залишається найбільш ймовірним сценарієм, оскільки обидві сторони миряться із затяжною війною. Перспективи будь-якого мирного плану, досягнутого шляхом переговорів, здаються малоймовірними. результаті ми припускаємо, що активна фаза війни триватиме до кінця цього року, а, найімовірніше, і далі», — йдеться у повідомленні.

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Агентство зазначає, що російські війська окупували близько 15% території України, на які припадає близько 8−9% її довоєнного ВВП, 14% промислового та 10% сільськогосподарського виробництва. Майже третину населення України було переміщено, а близько 15% залишили країну і тепер є біженцями, які проживають переважно у ЄС.

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